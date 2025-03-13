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Как не сойти с ума от новостей - спецкор RT поделился секретами осознанного потребления информации
- Эксклюзив
Сегодня информационное поле насыщено на столько, что любой человек может "поплыть" от такого количества разнообразной, часто противоречащей друг другу информации.
Что делать, если хочется быть в курсе происходящего в стране и мире, но при этом оставаться в здравом уме и не стать жертвой манипуляций? На этот вопрос ответил журналист, медиаменеджер, специальный корреспондент RT, блогер Константин Придыбайло.
Если вы далеки от масс-медиа и изучение всевозможных источников информация не является вашей работой, то, чтобы быть в курсе событий, не нужно читать и смотреть все подряд, подпишитесь на 3-5 новостных каналов.
"Сегодня их огромное количество. Чья стилистика вам больше нравится, такие и смотрите, читайте и слушайте. Но все эти медиа - и это мое твердое убеждение - должны быть государственными, - сказал Константин Придыбайло. - Потому что уровня государственных медиа никто не достиг и не достигнет в ближайшее время".
У госмедиа есть ресурсы, возможности, чтобы проверять информацию. И главная их задача - не навредить государству и отдельно взятому человеку.
Как журналисту заставить себя услышать - лайфхаки от спецкора RT Константина Придыбайло
Константин Придыбайло рассказал о самых эффективных каналах связи для разных поколений пользователей
Причем, не важно, что это будет - телеграм-каналы, ютуб-каналы, сайты, паблики и проч.
"И я призываю читать газеты. Газеты успокаивают. Там много аналитики, там уже переработана информация, и это тоже очень хорошо. Тебе не надо ни за чем гнаться. Ты дожидаешься утра следующего дня или пятницы, когда приходит газета, и спокойно все читаешь. Журналист за тебя уже все прожил и отпереживал и дал уже готовую, осмысленную информацию", - подытожил Константин Придыбайло.