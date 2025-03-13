Как не сойти с ума от новостей - спецкор RT поделился секретами осознанного потребления информации news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5d05043-77b9-4a1a-8712-2b636a78cef5/conversions/5b90c3b0-f59c-4e4f-9dd6-dcee070c61bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5d05043-77b9-4a1a-8712-2b636a78cef5/conversions/5b90c3b0-f59c-4e4f-9dd6-dcee070c61bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5d05043-77b9-4a1a-8712-2b636a78cef5/conversions/5b90c3b0-f59c-4e4f-9dd6-dcee070c61bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5d05043-77b9-4a1a-8712-2b636a78cef5/conversions/5b90c3b0-f59c-4e4f-9dd6-dcee070c61bc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня информационное поле насыщено на столько, что любой человек может "поплыть" от такого количества разнообразной, часто противоречащей друг другу информации.

Что делать, если хочется быть в курсе происходящего в стране и мире, но при этом оставаться в здравом уме и не стать жертвой манипуляций? На этот вопрос ответил журналист, медиаменеджер, специальный корреспондент RT, блогер Константин Придыбайло.

Если вы далеки от масс-медиа и изучение всевозможных источников информация не является вашей работой, то, чтобы быть в курсе событий, не нужно читать и смотреть все подряд, подпишитесь на 3-5 новостных каналов.

"Сегодня их огромное количество. Чья стилистика вам больше нравится, такие и смотрите, читайте и слушайте. Но все эти медиа - и это мое твердое убеждение - должны быть государственными, - сказал Константин Придыбайло. - Потому что уровня государственных медиа никто не достиг и не достигнет в ближайшее время".

У госмедиа есть ресурсы, возможности, чтобы проверять информацию. И главная их задача - не навредить государству и отдельно взятому человеку.

Как журналисту заставить себя услышать - лайфхаки от спецкора RT Константина Придыбайло Константин Придыбайло рассказал о самых эффективных каналах связи для разных поколений пользователей 8 часов назад

Причем, не важно, что это будет - телеграм-каналы, ютуб-каналы, сайты, паблики и проч.