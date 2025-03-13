Как журналисту заставить себя услышать - лайфхаки от спецкора RT Константина Придыбайло news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a67fd151-c9f0-4dee-8652-7e9de1e0753f/conversions/75365b20-f4eb-4cf4-a802-484dff4b9a8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a67fd151-c9f0-4dee-8652-7e9de1e0753f/conversions/75365b20-f4eb-4cf4-a802-484dff4b9a8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a67fd151-c9f0-4dee-8652-7e9de1e0753f/conversions/75365b20-f4eb-4cf4-a802-484dff4b9a8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a67fd151-c9f0-4dee-8652-7e9de1e0753f/conversions/75365b20-f4eb-4cf4-a802-484dff4b9a8a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для чего нужно создавать разные виды контента? Почему нельзя сбрасывать со счетов газеты и телевидение? Как достучаться до каждого пользователя? На эти и многие другие вопросы во время своего мастер-класса в студии "600 метров" Белтелерадиокомпании ответил журналист, медиаменеджер, специальный корреспондент RT, блогер Константин Придыбайло.

"Я фанат теории поколений, - признался он, - потому что таким образом ты понимаешь, как и через что человек воспринимает информацию. Именно по такой простой причине мы поняли, что некоторые каналы доставки информации не работают".

"Бумеры", "зумеры" и прочие

Если провести анализ целевой аудитория СМИ, основываясь на теории поколений, то ее можно разделить на 5 групп:

- "бумеры" (родившиеся в 1946-1964 гг.),

- поколение Х (1965-1979 гг.),

- поколение Y (1980-1994 гг.),

- поколение Z (1995-2009 гг.),

- поколение Альфа (2010-2024 гг.).

"Каналом доставки информации для "бумеров" служат аналоговые каналы, как ни крути, - констатировал Константин Придыбайло. - У этих людей свой интернет. Они могут пользоваться, к примеру, "Вайбером". Да, они там смотрят что-то, что-то пересылают - как правило, какие-нибудь картинки на праздники и так далее. Но у них высокий уровень доверия к классическим аналоговым способам доставки информации. Это, например, те же газеты".

И, кстати, газеты - это очень даже неплохо. Я люблю газеты. Константин Придыбайло

Поколение Х - это люди, которые сегодня в основном занимают руководящие посты, отметил журналист. "Это люди, с которыми нам приходится взаимодействовать зачастую снизу вверх, и мы иногда не понимаем, почему не можем донести информацию. А все просто - они ее по-другому потребляют".

Люди поколения Х любят бумажный документооборот, но при этом они достаточно комфортно себя чувствуют в цифровом мире (но не в современном, а в том цифровом мире, с которым они познакомились изначально, лет 15 назад).

"Для них непонятен, например, тот же TikTok. То есть они им пользуются, но не понимают, почему "ТикТок" имеет такой смех, почему их дети сидят в "ТикТоке", почему проводят там столько времени", - отметил блогер и пояснил, что контент для людей поколения Х нужно подавать таким образом, чтобы они осознавали его ценность.

Константин Придыбайло news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3da44b-76ba-4a1a-9444-6bef2e60f4b9/conversions/803f30d2-7ad6-41f0-9c20-f1ec84fb5f4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3da44b-76ba-4a1a-9444-6bef2e60f4b9/conversions/803f30d2-7ad6-41f0-9c20-f1ec84fb5f4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3da44b-76ba-4a1a-9444-6bef2e60f4b9/conversions/803f30d2-7ad6-41f0-9c20-f1ec84fb5f4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca3da44b-76ba-4a1a-9444-6bef2e60f4b9/conversions/803f30d2-7ad6-41f0-9c20-f1ec84fb5f4d-xl-___webp_1920.webp 1920w Константин Придыбайло

Поколение Y - люди, которые, в принципе, спокойно себя чувствуют в аналоговом мире, но сформировались как личности в мире цифровом. У поколения Y есть одна интересная особенность - они ценят аналоги X. "Почему до сих пор жив журнал Forbes, например? Потому что до сих пор поколениями Y и X ценится попадание список Forbes. Почему до сих пор существуют офлайн мероприятия, такие, например, как вручение премий блогерам? Почему YouTube ввел серебряную, золотую кнопки и так далее? Потому что, несмотря на то, что мы развиваемся в цифровом мире, нам очень важно получать физические награды, подтверждение того, что нас оценили", - пояснил Константин Придыбайло.

Поколение Z - это люди, которые живут в мире цифровом. И поэтому их контент заключается именно в этом. То есть это люди мобильного телефона. Телевизор они используют крайне редко, и то просто как экран, доставку контента. То же самое уже и у поколений постарше, кроме, наверное, "бумеров", которые до сих пор смотрят эфирное телевидение.

У "зумеров" есть одно очень яркое отличие от всех остальных - они могут иметь в цифровом мире несколько своих личностей.

"Вот, например, я, как поколение Y, имею мой реальный профиль, и мой образ жизни в реальности абсолютно идентичен жизни в интернете, - поделился Константин Придыбайло. - То есть мы, "игреки", в основном имеем один аккаунт в соцсетях - один аккаунт в "Инстаграме", один аккаунт во "ВКонтакте", один аккаунт в "Фейсбуке" и так далее".

Чем отличаются "зумеры"? Они полностью себя проявляют в цифровом мире, поэтому они могут иметь, например, несколько аккаунтов в одной и той же соцсети. Но при этом, как отметил журналист, в каком-то из этих аккаунтов они такие, какие есть на самом деле, в каком-то они пишут стихи - это их вторая личность, в каком-то сочиняют музыку - это их третья личность, в каком-то публикуют рисунки - это четвертая личность. То есть происходит вот такое цифровое расщепление личности.

Поколение Z - это как раз те люди, которые больше всего доверяют именно цифровому контенту.

Поколение Альфа - это люди с другой планеты, пошутил журналист. "Потому что никто не понимает, что с ними делать. Они очень быстро обучаются. Это такие люди-"нейросети". Они потребляют информацию в огромном объеме, тут же перерабатывают и начинают выдавать", - добавил он.

Меняться и адаптироваться

Что будет с поколением Альфа в будущем, никто не знает. Но самое важное для журналистов, медийщиков, медиаменеджеров и так далее - это то, что люди поколения Альфа уже в 2030 году придут на выборы. "А каждые выборы для России и Беларуси - это определенные испытания. Поэтому нам нужно как можно быстрее научиться работать в том числе с поколением Альфа. Методы, которые работали 30, 20 лет назад, сегодня уже не работают. Поэтому нам, журналистам, нужно успевать меняться, это очень важно", - подчеркнул Константин Придыбайло.

Сейчас самый важный инструмент распространения контента, помимо традиционных способов типа телевидения, интернета, социальных сетей и так далее, это такой феномен соцсетей как шеринг (это контент, которым делятся).

Чем мы делимся :

самые яркие эмоции, уровень гормонов из-за которых растет (из-за них нам хочется говорить).

Чем мы не делимся :

простые, ежедневные эмоции (они подавляют желание что-то делать, в том числе и делиться контентом).

"Контент, которым делятся, гораздо ценнее, чем контент, которым не делятся, но при этом у него большой смысл. Выбирая между контентом, в котором очень много чего-то сложного, но важного, и очень легким контентом, но в котором содержится чуть-чуть чего-то важного, я выберу второй", - подытожил журналист.