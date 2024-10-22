Как создавался Музей истории ВОВ: кого считают крестным отцом, какая коллекция легла в основу

30 сентября 1943-го Центральный Комитет Коммунистической партии Беларуси постановил "создать музей по истории борьбы белорусского народа с немецко-фашистскими оккупантами в Великую Отечественную войну", временно разместив его в здании Государственного исторического музея в Москве на базе выставки "Белоруссия живет, Белоруссия борется, Белоруссия была и будет советской". Документ подписал первый секретарь ЦК КПБ Пантелеймон Пономаренко.

Галина Скоринко, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

"Я его называю крестным отцом нашего музея, честное слово, по многим вариантам. Потому что он подписывал документ 30 сентября о том, что будет создан музей. Потому что он понимал, что выставка в Москве, которую столько людей посетило, что нельзя это куда-то убрать. Там были документы. Через Витебские ворота туда даже оружие попало самодельное. Пантелеймон Пономаренко, все это понимая, подписал документ о том, что музей будет создан".

Завотделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Галина Павловская удивляется, насколько люди понимали музейное дело. "Настолько четко расписано, что должны собирать партизаны. Не только трофеи, но буквально дословно, какие предметы должны они сохранить, включая боевые листки, рукописные журналы и листовки, газеты", - подчеркнула она.

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С октября 1943 года, когда было освобождено лишь несколько населенных пунктов Беларуси, партизанские формирования стали получать радиограммы с грифом "совершенно секретно" примерно следующего содержания: "Для музея истории партизанского движения в Беларуси необходимо сохранить и представить документы, характеризующие жизнь и деятельность партизан, печатные и рукописные партизанские издания (стенгазеты, листовки, журналы, фотографии, документы убитых высших чинов вермахта), срезанные немецкие погоны, трофейное оружие и знамена".

Римма Рум, замдиректора Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

"Белорусские партизаны подошли к этому очень серьезно. Когда уже шла рельсовая война, когда дело шло к освобождению территории Беларуси, они стали активно собирать в цинковые ящики материалы: оружие самодельное, рукописные партизанские журналы с сохранением рукописных журналов, листовки, газеты. И все это отправлялось в Москву, на Большую землю".

В мае 1944 года часть экспонатов двух московских выставок вернулась в Беларусь, в Гомель. Это объяснимо, ведь именно Гомель с ноября 1943-го, после освобождения областного центра, по июль 1944-го был столицей Беларуси. А летом коллекцию перевозят в Минск. Она и заложила фундамент музейных фондов.

Руководство республики и лично Пантелеймон Пономаренко выделяют музею одно из немногих уцелевших после войны в Минске зданий - Дом профсоюзов на площади Свободы. Кажется, небольшое здание, но по тем временам, когда весь Минск лежал в руинах, это было роскошью. Без малого 1250 квадратных метров площадей. Но стоит учитывать, что кроме экспозиционных залов, в нем разместили квартиры и общежитие для сотрудников.