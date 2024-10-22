Музею истории Великой Отечественной войны - 80 лет. От беспамятства к войне 22.10.2024

Одному из самых знаковых и узнаваемых хранилищ истории страны "Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны" - 80! Решение о его создании было принято спустя неделю после освобождения первого населённого пункта Беларуси - 30 сентября 1943-го года. Но коллекцию стали собирать ещё летом 1942-го. Многие из тех экспонатов - посетитель видит и сегодня! Почему днём основания музея считают 22 октября 1944-го года? Тайны музейных экспонатов, каноны фондовых работников, секреты экскурсоводов - всё, что стоит на защите исторической правды, - в документальном фильме "От беспамятства к войне"