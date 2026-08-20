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Как в Беларуси возвращают земли из числа чернобыльских

Как в Беларуси возвращают земли из числа чернобыльских

В канун 40-й годовщины Чернобыльской аварии ряд земель был выведен из числа чернобыльских.

Какие теперь будут предприняты меры в отношении них и можно ли ею пользоваться уже в полной мере, рассказал начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома Дмитрий Рутковский в "Актуальном интервью".

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Помимо мониторинга радиационной обстановки, принимаются решения по целесообразности возвращения ранее выведенных из сельхозоборота радиационно опасных земель. Районные власти получают такую информацию и решают, есть ли необходимость вернуть земли.

Факт

На сегодняшний день возвращено уже более 18 тыс. га земель

"Проводится достаточно серьезная работа по возвращению. Земля проверяется по радиационным и агрохимическим факторам. Дают заключения порядка семи министерств - Минздрав, Минсельхозпрод, Минлесхоз, МЧС и другие", - объяснил гость интервью.

После сбора пакета документов проводится полное обследование на предмет разрешения использования земель (допускается и ограниченное хозяйственное пользование). К слову, чтобы вернуть даже 1 га земли, необходимо вести исследования на протяжении года. За это время проводятся анализы на наличие цезия, стронция и плутония, проверяются агрохимические свойства земельных участков.

начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома Дмитрий Рутковский
Дмитрий Рутковский

"В Республике Беларусь разработаны самые жесткие системы контроля радиационной безопасности. В стране не допускают грязную продукцию. Проводится контроль при засеве почвы, получении урожая, поступлении на перерабатывающие предприятия, на выходе продукции. У нас также очень жесткие нормативы, поэтому приходится даже перестраховываться, чтобы не было моментов получения "грязной" продукции", - обратил внимание Дмитрий Рутковский.

Главное фото: sb.by

Разделы:

Общество

Теги:

БеларусьземлепользованиеАктуальное интервьюЧернобыль
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