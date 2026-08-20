Как в Беларуси возвращают земли из числа чернобыльских

В канун 40-й годовщины Чернобыльской аварии ряд земель был выведен из числа чернобыльских.

Какие теперь будут предприняты меры в отношении них и можно ли ею пользоваться уже в полной мере, рассказал начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома Дмитрий Рутковский в "Актуальном интервью".

Помимо мониторинга радиационной обстановки, принимаются решения по целесообразности возвращения ранее выведенных из сельхозоборота радиационно опасных земель. Районные власти получают такую информацию и решают, есть ли необходимость вернуть земли.

Факт На сегодняшний день возвращено уже более 18 тыс. га земель

"Проводится достаточно серьезная работа по возвращению. Земля проверяется по радиационным и агрохимическим факторам. Дают заключения порядка семи министерств - Минздрав, Минсельхозпрод, Минлесхоз, МЧС и другие", - объяснил гость интервью.

После сбора пакета документов проводится полное обследование на предмет разрешения использования земель (допускается и ограниченное хозяйственное пользование). К слову, чтобы вернуть даже 1 га земли, необходимо вести исследования на протяжении года. За это время проводятся анализы на наличие цезия, стронция и плутония, проверяются агрохимические свойства земельных участков.

Дмитрий Рутковский

"В Республике Беларусь разработаны самые жесткие системы контроля радиационной безопасности. В стране не допускают грязную продукцию. Проводится контроль при засеве почвы, получении урожая, поступлении на перерабатывающие предприятия, на выходе продукции. У нас также очень жесткие нормативы, поэтому приходится даже перестраховываться, чтобы не было моментов получения "грязной" продукции", - обратил внимание Дмитрий Рутковский.

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