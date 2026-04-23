Как в Столинском районе создают комфорт для жизни, несмотря на чернобыльский след

Фото: sb.by

"Сахалин" - новый молочно-товарный комплекс, который появился в Столинском районе 2,5 года назад в хозяйстве "Маньковичи".

Здесь в силе все белорусские технологии, о которых знают даже на российском Сахалине - просторные светлые помещения, вентиляция, видеонаблюдение. Два помещения на 640 голов и доильно-молочный блок обошлись почти в 9 млн белорусских рублей. Новый комплекс помог хозяйству ворваться в пятерку лучших в районе по молоку. Сейчас в "Маньковичах" готовятся к расширению - старая ферма получит новый облик и функционал.

МТК "Сахалин" в Столинском районе

Показатели зависят не только от стен и начинки, важны и люди. Начальник МТК "Сахалин" Николай Семейко уверил, что коллектив хороший, и все понимают, насколько важны порядок и дисциплина, но главное - тут специалисты влюблены в свое дело.

Не только опытные сотрудники, но и молодежь активно идет в сельское хозяйство. Кстати, с кадрами в районе проблем нет. Столинщина находится в лидерах по рождаемости в Беларуси, и особенно населенные пункты, которые расположены вокруг Давид-Городка.

Ежегодно в стенах Давид-Городокской больницы появляются на свет более 200 малышей. С первых минут жизни они уже находятся в комфортных условиях, особенно сейчас, после большой реконструкции здания (справились с ней за 11 месяцев, ремонт обошелся в 15 млн рублей).

Заведующая Давид-Городокской больницей Столинской ЦРБ Анжела Тукина: "После реконструкции выделили отдельный операционный блок с малой и большой операционными. Они оснащены современными вентиляционными системами".

Давид-Городокская больница Столинской ЦРБ

Здание построили еще в конце 1980-х. Тогда решили, зачем ездить в Столин, если всю необходимую помощь можно получить на месте. Как видно, такая логика работает и сегодня, только теперь уровень помощи стал выше. И все благодаря новому оборудованию, на котором есть кому работать.

Виктор Мойсюк, главврач Столинской ЦРБ:

"Закрепляемость молодых специалистов составляет 100 %. Приезжают к нам и целевики. Например, в 2025 году приступили к работе восемь молодых специалистов, в том числе семейные пары. Все они получили благоустроенное арендное жилье в новом доме".

Но путь для будущих специалистов начинается еще за школьной партой. Что важно: качество образования от величины населенного пункта не зависит.

Школа в отдаленном от райцентра агрогородке Коротичи состоит из двух частей. Первая стоит еще с советского времени, но недавно полностью обновилась, а вторая построена с нуля несколько лет назад, здесь ввели детский сад и начальные классы.

Коротичская средняя школа

К слову, несмотря на сельский статус, детей достаточно много. Хватает и жителей соседних деревень - их подвозит автобус. Говорят, едут на учебу с хорошим настроением, ведь школу действительно теперь не узнать - сделали красиво, практично и на радость всему району.

Люди живут, работают и создают новые семьи, а это значит, что развитие есть, а ведь Столинский район был среди тех, кто на себе ощутил последствия аварии на Чернобыльской АЭС, преодолеть которые помогла реализация так называемых Чернобыльских программ.