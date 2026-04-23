Как в Столинском районе создают комфорт для жизни, несмотря на чернобыльский след
"Сахалин" - новый молочно-товарный комплекс, который появился в Столинском районе 2,5 года назад в хозяйстве "Маньковичи".
Здесь в силе все белорусские технологии, о которых знают даже на российском Сахалине - просторные светлые помещения, вентиляция, видеонаблюдение. Два помещения на 640 голов и доильно-молочный блок обошлись почти в 9 млн белорусских рублей. Новый комплекс помог хозяйству ворваться в пятерку лучших в районе по молоку. Сейчас в "Маньковичах" готовятся к расширению - старая ферма получит новый облик и функционал.
Показатели зависят не только от стен и начинки, важны и люди. Начальник МТК "Сахалин" Николай Семейко уверил, что коллектив хороший, и все понимают, насколько важны порядок и дисциплина, но главное - тут специалисты влюблены в свое дело.
Не только опытные сотрудники, но и молодежь активно идет в сельское хозяйство. Кстати, с кадрами в районе проблем нет. Столинщина находится в лидерах по рождаемости в Беларуси, и особенно населенные пункты, которые расположены вокруг Давид-Городка.
Ежегодно в стенах Давид-Городокской больницы появляются на свет более 200 малышей. С первых минут жизни они уже находятся в комфортных условиях, особенно сейчас, после большой реконструкции здания (справились с ней за 11 месяцев, ремонт обошелся в 15 млн рублей).
Заведующая Давид-Городокской больницей Столинской ЦРБ Анжела Тукина: "После реконструкции выделили отдельный операционный блок с малой и большой операционными. Они оснащены современными вентиляционными системами".
Здание построили еще в конце 1980-х. Тогда решили, зачем ездить в Столин, если всю необходимую помощь можно получить на месте. Как видно, такая логика работает и сегодня, только теперь уровень помощи стал выше. И все благодаря новому оборудованию, на котором есть кому работать.
Виктор Мойсюк, главврач Столинской ЦРБ:
"Закрепляемость молодых специалистов составляет 100 %. Приезжают к нам и целевики. Например, в 2025 году приступили к работе восемь молодых специалистов, в том числе семейные пары. Все они получили благоустроенное арендное жилье в новом доме".
Но путь для будущих специалистов начинается еще за школьной партой. Что важно: качество образования от величины населенного пункта не зависит.
Школа в отдаленном от райцентра агрогородке Коротичи состоит из двух частей. Первая стоит еще с советского времени, но недавно полностью обновилась, а вторая построена с нуля несколько лет назад, здесь ввели детский сад и начальные классы.
К слову, несмотря на сельский статус, детей достаточно много. Хватает и жителей соседних деревень - их подвозит автобус. Говорят, едут на учебу с хорошим настроением, ведь школу действительно теперь не узнать - сделали красиво, практично и на радость всему району.
Люди живут, работают и создают новые семьи, а это значит, что развитие есть, а ведь Столинский район был среди тех, кто на себе ощутил последствия аварии на Чернобыльской АЭС, преодолеть которые помогла реализация так называемых Чернобыльских программ.
40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС. Как удалось преодолеть ее последствия. Как возвращают пострадавшие регионы к нормальной жизни, смотрите в новом выпуске проекта "На контроле Президента".