Как в Ратомке развивают конный спорт и работают над импортозамещением в коневодстве

У белорусов агрогородок Ратомка уже давно ассоциируется с лошадьми. Именно здесь расположен Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства.

Его история началась с конно-спортивной школы. В 1968 году в Ратомке организовали конный завод имени Героя СССР Льва Доватора и приобретали лошадей, чьи родословные восходили к элитным линиям знаменитого завода в Германии. Ставку на тракененскую породу сделали по нескольким причинам.

В конце 1960-х годов порода считалась одной из лучших для классических видов конного спорта, а еще она формировалась в климатических условиях, близких к белорусским, что очевидно было весомым плюсом.

"Ратомка - основа конного спорта в Беларуси. Конный спорт специфичный и уникальный. Уникальный тем, что ни в одном виде спорта нет второго спортсмена, а у нас второй спортсмен - животное. Результат спортивной пары зависит процентов на 70 от лошади, на втором месте стоят сам спортсмен, технический персонал, подготовка, содержание лошади", - рассказала директор Белорусской федерации конного спорта Кристина Васильева.

Сейчас и представить сложно, что в самом начале пути конно-спортивная школа в Ратомке ютилась в незамысловатых помещениях. Современная же инфраструктура включает левады, конюшни, тренировочные поля, стадион и ветклинику. В музее центра есть фотографии, сделанные в июне 2005 года. Тогда здесь встречали Президента Беларуси Александра Лукашенко. Поручением главы государства стало строительство современного крытого манежа, соответствующего мировым стандартам.

Лошади в цене, поэтому сейчас белорусские ученые работают над импортозамещением, чтобы всегда быть на коне. Выведение породы - процесс длительный, но в планах получить специализированный тип белорусской спортивной лошади. Да, она должна быть еще сильнее и выносливее, но спортсмен не может быть универсальным. Страна располагает племенной базой для выведения собственных верховых пород лошадей, и белорусская спортивная должна вобрать все лучшие качества, чтобы показывать результат.

Анна Рудак, ведущий научный сотрудник НПУ НАН Беларуси по животноводству:

"Получаем жеребенка, и только в 2,5 года мы можем оценить предварительный его потенциал на заводских испытаниях. Мы уже начали работать с отобранным поголовьем и скоро утвердим линию. Для утверждения специализированного типа должны быть две линии - планируем одну выездковую линию и одну конкурную. Только тогда мы сможем официально утвердить специализированный тип белорусской спортивной лошади. В более дальних глобальных планах выведение собственной породы".

Как сохраняют уникальную национальную породу. Почему именно она считается идеальной для начинающих всадников. В каком заповеднике можно отправиться в двухдневное путешествие верхом, узнаете в фильме "Лошади. Сила красоты".

Главное фото: sb.by