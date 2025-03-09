Караник: На уровень премьер-министра или Президента нужно выходить с уже согласованными решениями

На уровень премьер-министра или Президента нужно выходить с уже согласованными решениями. Об этом в "Главном эфире" заявил заместитель премьер-министра Владимир Караник.

Ранее Президент Беларуси, принимая кадровые решения, заявил, что в новом правительстве вице-премьеры будут иметь значительно больший вес. Владимир Караник рассказал, как он видит усиление роли вице-премьеров во взаимодействии с местными властями и профильными министерствами.

"Мы должны стремиться к тому, чтобы на уровень главы государства выносить только те вопросы, которые требуют решения на его уровне, как и на уровне премьер-министра. И на уровень премьер-министра и главы государства выходить уже с согласованными решениями, а не использовать этот высокий уровень для того, чтобы фактически устраивать какие-то консультации либо обмен мнениями", - отметил Владимир Караник.