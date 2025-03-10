В проекте "Актуальное интервью" заместитель премьер-министра Владимир Караник. Владимир Караник, экс-глава Гродненского облисполкома, сейчас в Правительстве отвечает за социальную сферу, культуру, спорт и взаимодействие Беларуси со странами Евразийского экономического союза. А так же: - Поддержка гражданских инициатив - Обеспечение равного доступа к социальным стандартам всем жителям Беларуси - Развитие интегрированной медико-социальной помощи на дому

Актуальное интервью | Владимир Караник

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