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Актуальное интервью | Владимир Караник
10.03.2025
В проекте "Актуальное интервью" заместитель премьер-министра Владимир Караник. Владимир Караник, экс-глава Гродненского облисполкома, сейчас в Правительстве отвечает за социальную сферу, культуру, спорт и взаимодействие Беларуси со странами Евразийского экономического союза. А так же: - Поддержка гражданских инициатив - Обеспечение равного доступа к социальным стандартам всем жителям Беларуси - Развитие интегрированной медико-социальной помощи на дому
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Владимир Караник10.03.2025
Актуальное интервью | Владимир Корнилов13.03.2025
Актуальное интервью | Александр Карлюкевич13.03.2025
Актуальное интервью | Наталья Карпович13.03.2025
Актуальное интервью | Вероника Соловьева12.03.2025
Актуальное интервью | Екатерина Дулова11.03.2025
Актуальное интервью | Лариса Шибко10.03.2025
Актуальное интервью | Елена Болигатова09.03.2025
Актуальное интервью | Екатерина Богданович09.03.2025
Актуальное интервью | Ирина Костевич07.03.2025
Актуальное интервью | Наталья Кочанова07.03.2025
Актуальное интервью | Денис Мелешкин05.03.2025
Актуальное интервью | Александр Рогожник04.03.2025
Актуальное интервью | Артур Карпович04.03.2025
Актуальное интервью | Александр Рингевич04.03.2025
Актуальное интервью | Мира Тэрада04.03.2025
Актуальное интервью | Сергей Серебряков02.03.2025
Актуальное интервью | Василий Прозоров02.03.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Морозов02.03.2025
Актуальное интервью | Алексей Жалдыбин01.03.2025
Актуальное интервью | Владимир Караник
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