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Актуальное интервью | Владимир Караник

10.03.2025

В проекте "Актуальное интервью" заместитель премьер-министра Владимир Караник. Владимир Караник, экс-глава Гродненского облисполкома, сейчас в Правительстве отвечает за социальную сферу, культуру, спорт и взаимодействие Беларуси со странами Евразийского экономического союза. А так же: - Поддержка гражданских инициатив - Обеспечение равного доступа к социальным стандартам всем жителям Беларуси - Развитие интегрированной медико-социальной помощи на дому

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Актуальное интервью | Владимир Караник

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