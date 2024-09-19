КГБ о планах группы Зенковича: Их интересовало только одно - власть

Планы по захвату власти так называемой группы Зенковича имели беспрецедентные в истории независимой Беларуси масштабы и цинизм. Об этом в фильме "Убийственный заговор. Цель - Лукашенко" заявил кандидат юридических наук, командир группы "А" (2009-2013 гг.), заместитель председателя КГБ Беларуси (2014-2021 гг.), специалист в сфере борьбы с терроризмом Олег Чернышев.

"В истории нашей страны уже имели место попытки насильственной смены конституционного строя. Вместе с тем планы, которые вынашивала группа Зенковича, имеют беспрецедентные в истории независимой Беларуси масштабы и цинизм. Убийство главы государства, членов его семьи, похищения и пытки людей, штурм стратегически важных объектов, внешнее вмешательство в деятельность энергосистемы страны. Преступников не интересовало мнение простых граждан. По сути, ими допускалась гражданская война, гибель мирного населения. Их интересовало только одно - власть. Тем более, что уже на этапах реализации плана были поделены должности в высших эшелонах будущей так называемой власти", - сказал Олег Чернышев.

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Он отметил, что в деятельности спецслужб существует аксиома: если террорист вышел на этап исполнения теракта и не попал в поле зрения спецслужб, то вероятность совершения им теракта возрастает кратно и может достигать 70 %. "Применительно к группе Зенковича, органы разведки и контрразведки сработали на упреждение. По сути дела, был пресечен военный мятеж со всеми его атрибутами: с выводом тяжелой бронетехники на улицы Минска, гибелью мирных граждан и, как следствие, установлением военной диктатуры", - подчеркнул он.

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