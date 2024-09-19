3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
КГБ о планах группы Зенковича: Их интересовало только одно - власть
Планы по захвату власти так называемой группы Зенковича имели беспрецедентные в истории независимой Беларуси масштабы и цинизм. Об этом в фильме "Убийственный заговор. Цель - Лукашенко" заявил кандидат юридических наук, командир группы "А" (2009-2013 гг.), заместитель председателя КГБ Беларуси (2014-2021 гг.), специалист в сфере борьбы с терроризмом Олег Чернышев.
"В истории нашей страны уже имели место попытки насильственной смены конституционного строя. Вместе с тем планы, которые вынашивала группа Зенковича, имеют беспрецедентные в истории независимой Беларуси масштабы и цинизм. Убийство главы государства, членов его семьи, похищения и пытки людей, штурм стратегически важных объектов, внешнее вмешательство в деятельность энергосистемы страны. Преступников не интересовало мнение простых граждан. По сути, ими допускалась гражданская война, гибель мирного населения. Их интересовало только одно - власть. Тем более, что уже на этапах реализации плана были поделены должности в высших эшелонах будущей так называемой власти", - сказал Олег Чернышев.
Зенкович: Если бы мы пришли к власти, то Беларусь сейчас оказалась бы втянутой в войну в Украине
Осужденный на 11 лет по "делу заговорщиков" Юрий Зенкович в фильме "Убийственный заговор. Цель - Лукашенко" рассказал, что случилось бы с Беларусью, если бы в 2020 году к власти пришла оппозиция.
Он отметил, что в деятельности спецслужб существует аксиома: если террорист вышел на этап исполнения теракта и не попал в поле зрения спецслужб, то вероятность совершения им теракта возрастает кратно и может достигать 70 %. "Применительно к группе Зенковича, органы разведки и контрразведки сработали на упреждение. По сути дела, был пресечен военный мятеж со всеми его атрибутами: с выводом тяжелой бронетехники на улицы Минска, гибелью мирных граждан и, как следствие, установлением военной диктатуры", - подчеркнул он.
Зенкович рассказал, кто должен был бы править Беларусью в случае ликвидации Лукашенко
В фильме "Убийственный заговор. Цель - Лукашенко" осужденный за организацию заговора с целью захвата государственной власти Юрий Зенкович рассказал, как заговорщики планировали поделить власть.
Руководитель подразделения по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом КГБ Беларуси (2004-2012 гг.), специалист по борьбе с экстремизмом и терроризмом Олег Толсташов отметил, что заговорщики не предлагали ничего позитивного или разумного. "О чем говорит тот самый Зенкович? О том, что собственность Республики Беларусь будет приватизирована, отдана на разграбление, что наружу вылезут белорусские чубайсы и гайдары. В результате мы останемся у разбитого корыта. Результатом этого хаоса станет подталкивание Беларуси к украинскому сценарию. И мы получим гражданскую войну, террор, экстремизм и полную бесперспективность нашего дальнейшего существования. В том числе, возможно, и как государства. Мы этого допустить не можем", - заключил Олег Толсташов.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва