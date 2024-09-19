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Покушение на Президента Беларуси | План свержения власти | Убийственный заговор. Цель - Лукашенко
19.09.2024
Громкие подробности заговора против Президента Беларуси устами его участника. Как Юрий Зенкович и группа его соучастников в ходе массированной информационной атаки на страну, организованной Западом в 2020 году, планировали устранить Первое лицо государства и его главных соратников. Варианты кровавых сценариев. Исполнители и организаторы. Детали и нюансы. Зенкович дает все ответы на самые важные вопросы.
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