Покушение на Президента Беларуси | План свержения власти | Убийственный заговор. Цель - Лукашенко 19.09.2024

Громкие подробности заговора против Президента Беларуси устами его участника. Как Юрий Зенкович и группа его соучастников в ходе массированной информационной атаки на страну, организованной Западом в 2020 году, планировали устранить Первое лицо государства и его главных соратников. Варианты кровавых сценариев. Исполнители и организаторы. Детали и нюансы. Зенкович дает все ответы на самые важные вопросы.