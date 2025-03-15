Хазин: Либеральные элиты хотят из Украины, Прибалтики, Польши сделать центр силы для войны с Россией

Евроатлантические элиты хотят из Украины, Прибалтики, Польши сделать центр силы, который будет воевать с Россией. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился российский экономист и публицист Михаил Хазин.

По его словам, европейцы рассчитывают, что деньги, чтобы спонсировать Украину, дадут Соединенные Штаты Америки. "Они говорят: мы там что-то по сусекам соберем, что-то мы займем. По сусекам соберем - это за счет снижения уровня жизни населения. Займем - это означает, что Соединенные Штаты Америки денег напечатают, и разными путями финансы к ним придут, - пояснил Михаил Хазин. - Во-первых, этих денег не хватит по банальной причине: их наполовину разворуют, потому что эта система так устроена. Во-вторых, эффективность их вложения крайне низкая, потому что утрачена система эффективного вложения в реальный сектор. В-третьих, потому что в процессе выяснится, что кризис продолжается. И даже того, что набирается по сусекам, недостаточно".

Эксперт пояснил, что доля военного бюджета в невоюющей стране не может быть, условно, больше 8 %. "У них сейчас 2 %. Они рассчитывают поднять до 4 %, а то и до 5 %. Но если у вас реально падает экономика, то выясняется, что эти 5 % - это уже не 5%, а 10 %".