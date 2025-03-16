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Актуальное интервью | Михаил Хазин

16.03.2025

Трамп вводит пошлины и хочет создать свою валютную зону, в которую войдут Мексика, США, Канада, Гренландия. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился российский экономист и публицист Михаил Хазин.

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Актуальное интервью | Михаил Хазин

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