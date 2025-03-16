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Актуальное интервью | Михаил Хазин
16.03.2025
Трамп вводит пошлины и хочет создать свою валютную зону, в которую войдут Мексика, США, Канада, Гренландия. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился российский экономист и публицист Михаил Хазин.
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Актуальное интервью | Михаил Хазин16.03.2025
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Актуальное интервью | Инна Гаврильчик16.03.2025
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Актуальное интервью | Екатерина Дулова11.03.2025
Актуальное интервью | Сергей Босяков11.03.2025
Актуальное интервью | Лариса Шибко10.03.2025
Актуальное интервью | Владимир Караник10.03.2025
Актуальное интервью | Елена Болигатова09.03.2025
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Актуальное интервью | Наталья Кочанова07.03.2025
Актуальное интервью | Денис Мелешкин05.03.2025
Актуальное интервью | Михаил Хазин
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