Трамп вводит пошлины и хочет создать свою валютную зону, в которую войдут Мексика, США, Канада, Гренландия. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился российский экономист и публицист Михаил Хазин.

Актуальное интервью | Михаил Хазин

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa5e0af4-081f-4888-b862-034946cc64c5/conversions/c171b8a4-2a55-43f8-9f45-dc97ead7531e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa5e0af4-081f-4888-b862-034946cc64c5/conversions/c171b8a4-2a55-43f8-9f45-dc97ead7531e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa5e0af4-081f-4888-b862-034946cc64c5/conversions/c171b8a4-2a55-43f8-9f45-dc97ead7531e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa5e0af4-081f-4888-b862-034946cc64c5/conversions/c171b8a4-2a55-43f8-9f45-dc97ead7531e-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Трамп вводит пошлины и хочет создать свою валютную зону, в которую войдут Мексика, США, Канада, Гренландия. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился российский экономист и публицист Михаил Хазин.