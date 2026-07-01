Хотите купить здание за одну базовую? В БУТБ дали 9 советов по покупке недвижимости на торгах

Заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи Наталья Кишкель в проекте "Экономическая среда" дала практические советы по выбор и покупке объекта на электронной площадке.

Гостья проекта порекомендовала новичкам не формально подходить к изучению заинтересовавшего их лота, предложенного, например, ЭТП "БУТБ-имущество".

Наталья Кишкель:

"Не нужно ограничиваться только изучением информации, размещенной на сайте, надо выехать на место, связаться с организатором либо продавцом, открыть здание, посмотреть его, оценить, осмотреть участок, узнать размеры участка, проведенные коммуникации".

Кроме этого, обратила внимание зампредседателя правления БУТБ, находясь на электронной площадке, необходимо оценить собственные возможности, ведь на одно и то же здание может претендовать не один человек, начинается конкуренция за торги. "Желательно заранее просчитать сумму, на которую готовы пойти для приобретения участка, определить бюджет. На нашей площадке есть функционал стоп-приказа, который позволяет покупателю ввести лимит суммы и далее наблюдать со стороны за ходом торгов, не переживая о превышении лимита. Машина самостоятельно будет делать ставки в пределах выставленных ограничений", - рассказала собеседница.

К слову, на электронном аукционе и, в частности, на площадке БУТБ реализуется государственное имущество профессиональными участниками - облисполкомами, горисполкомами, поэтому переживать, заверила Наталья Кишкель, за непроверенную информацию участникам торгов не стоит.

Государственное имущество - материальная основа Беларуси. Земля, здания, предприятия - реальный ресурс, работающий на экономику. Насколько эффективно управляют. Почему одни объекты приносят прибыль, а другие простаивают. На эти и не только вопросы ответили в "Экономической среде".

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