Пустующим зданиям - вторая жизнь: как Госкомимущество решает вопрос с неиспользуемой недвижимостью

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу включить народные активы в оборот. Как Государственный комитет по имуществу (Госкомимущество) решает этот вопрос, а также сколько пустующих площадей удалось выявить и вернуть к жизни за последнее время, ответили гости ток-шоу "Экономическая среда".

Госкомимущество - госорган, ведущий единую имущественную политику, в связи с чем им многие законодательные акты внедряются в жизнь и постоянно совершенствуются. С 2012 года в Республике Беларусь функционирует Единый реестр имущества, в который вносят сведения об объектах республиканской и коммунальной форм собственности, их состоянии, нахождении, использовании (в собственных целях или предоставление в аренду).

"Если объект не используется, балансодержатель должен определить пути решения. Это может быть либо продажа, либо безвозмездная передача. Законодательство Республики Беларусь по распоряжению имуществом максимально вариативно и дает балансодержателю максимум возможностей - продажа по оценочной стоимости, по рыночной стоимости, с понижением цены вплоть до одной базовой, возможность передачи безвозмездно под реализацию инвестиционного проекта. Единый реестр имущества позволяет балансодержателя, внося туда сведения, что-либо делать с объектом, пытаться найти ему жизнь", - пояснил механизм работы председатель Государственного комитета по имуществ Виталий Невера.

Кроме этого, Единый реестр имущества также является информационной площадкой, где каждый желающий может посмотреть количество в Беларуси неиспользуемых объектов. При этом в реестре для просмотра не нужно регистрироваться. А во вкладке "Реестр пустующих домов" собираются все сведения о государственном имуществе, которому пытаются найти вторую жизнь.

В ближайшей перспективе реестр госимущества намерены соединить с национальной торговой площадкой, чтобы гражданин или не гражданин Республики Беларусь мог удаленно в электронном виде приобрести тот либо иной объект.

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К слову, Белорусская универсальная товарная биржа активно вовлечена в реализацию неиспользуемого государственного имущества. "Количество проведенных торгов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года выросло на 20 %, а результативных, где участвуют два и более борющихся за лот, - составило 148 % к 2025 году. Перевод от обычных торгов в электронные дали прозрачность и равный доступ всем участникам", - отметила заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи Наталья Кишкель. Помимо прочего, это еще и позволило ускорить эффективность вовлечения объектов недвижимости в хозяйственный оборот.

Наталья Кишкель

Тенденции по интересу объектов недвижимости, выставляемых за одну базовую величину, на протяжении последних двух лет и 2026 года сохраняются. Особым спросом, по словам зампредседателя правления БУТБ, пользуются объекты жилой недвижимости за одну базовую в радиусе 70 км от Минска, и нежилой недвижимости, которую с наименьшими затратами покупатель может переоборудовать в склад, производственный цех, и начать свой небольшой бизнес. "В феврале 2026 года мы реализовали здание бывшего детского сада в Логойском районе. Стартовая цена равнялась одной базовой величине. В аукционе участвовали семь участников. В процессе борьбы за здание бывшего детсада стоимость лота выросла и составила 66 тыс. белорусских рублей", - поделилась информацией Наталья Кишкель.

Государственное имущество - материальная основа Беларуси. Земля, здания, предприятия - реальный ресурс, работающий на экономику. Насколько эффективно управляют. Почему одни объекты приносят прибыль, а другие простаивают. На эти и не только вопросы ответили в "Экономической среде".

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