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Клиффорд Киракоф: Внешнюю политику США сегодня можно охарактеризовать как имперскую
Экс-сотрудник Комитета по международным отношениям Сената США Клиффорд Киракоф в "Актуальном интервью" поделился видением американской внешней политики.
Собеседник считает, что сейчас внешнюю политику можно охарактеризовать как имперскую. Президент США Дональд Трамп "мутит воду по всему миру, а его вмешательство в дела Ирана, Украины являются имперским подходом". Те, кто выступают против такой политики, поддерживают более сдержанный и осмотрительный курс, подобающий сильной республике, а не империи. "Мы хотели бы, чтобы внешняя политика сменила направление. Трамп - разжигатель войны, он продолжает военный курс", - заметил экс-сотрудник Комитета по международным отношениям Сената США.
Он обозначил, что внешнеполитический истеблишмент в Соединенных Штатах придерживается относительно последовательной линии уже долгое время, но особенно ярко это стало проявляться со времен 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Последние 25 лет Америка постоянно участвует в войнах - Ирак, Афганистан, Иран… Но простые американцы надеются, что когда-нибудь все-таки смогут вернуться к осмотрительной политике.
Обещание MAGA ("Сделаем Америку снова великой!") президента Трампа было нарушено. Вместо выполнения обещанного во время предвыборной кампании, он делает все с точностью до наоборот.
Напомним, что американский лидер в ходе предвыборной гонки заявлял, что не будет ввязываться в войны и восстановит экономику, но для многих жителей Америки это стало огромным разочарованием, а в республиканской партии произошел раскол. Группа MAGA разделилась на доминирующую произраильскую (провоенную) группу и группу "Америка прежде всего", являющуюся меньшинством среди политиков, но большинством, по общественному мнению.
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"И это одна из причин, почему войны продолжаются и сейчас, на этом зарабатывают", - сказал директор проекта "География геноцида" Совета по всемирным делам города Остина
"60 % американской общественности выступает против войны с Ираном. Большинство людей в возрасте до 50 лет против войны в Иране. Это же относится к поддержке действий Израиля в Палестине и Ливане. Политический раскол определенно существует не только в республиканской и демократической партиях, но и в обществе. Есть огромное разочарование в экономике, которая будет только ухудшаться, ибо война в Иране имеет глобальные последствия в Азии, Европе и США", - завершил свою мысль Клиффорд Киракоф.