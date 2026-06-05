Майкл Каннингем: Война - выгодное дело и хороший бизнес

Директор проекта "География геноцида" Совета по всемирным делам города Остина (США) Майкл Каннингем в "Актуальном интервью" рассказал о состоянии промышленности в Америке, в том числе сталелитейной.

В 1940-х годах США были производителем стали номер один в мире. Большая часть железной руды поступала из хребта Месаби в Миннесоте и доставлялась через Великое озеро. Стальными городами считаются Детройт и Питтсбург. Сталелитейные заводы были построены еще в 1880-1890-х годах. Тогда они были новыми и оснащенными современными технологиями. Благодаря им Америка производила большую часть вооружения для Второй мировой войны. Однако после Второй мировой США в рамках плана Маршалла и других программ помогли восстановить промышленность в разрушенных войной регионах в Германии и Японии, а когда они вышли на рынок в качестве конкурентов, Штатам пришлось соперничать со сталелитейными заводами, чьи технологии были на 20-40 лет новее. Это означало большую автоматизацию, а значит, возможность производить более дешевые товары. В 1940-х годах 32-й президент США Франклин Рузвельт по линии военного министерства решил попытаться децентрализовать сталелитейную промышленность, ведь вся она была сосредоточена между Детройтом, Кливлендом и Питтсбургом и называлась "стальным поясом".

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Майкл Каннингем:

"Сегодня мы могли бы назвать его "ржавым поясом", но тогда все города выросли по одной причине - дешевая руда. Но если бы Германия или кто-то другой решил напасть на нас и разбомбить, они могли бы нанести удар и уничтожить всю отрасль, поэтому идея заключалась в распределении производств по разным частям США".

В 1942 году в городе Лоун-Стар построили сталелитейный завод, и директор проекта "География геноцида" начал работать там в отделе технического контроля в 1977 году.

В свое время на производстве создавались трубы для нефтяной промышленности, корпуса для бомб и другие изделия.

"Война - выгодное дело и хороший бизнес. И это одна из причин, почему войны продолжаются до сих пор, просто кто-то на этом зарабатывает. А когда шла арабо-израильская война, мы работали и не могли пойти домой. Мы буквально жили на работе, когда цены на нефть подскочили до 80 с лишним долларов. В 1980-х мы нанимали людей на завод, где я работал. Там трудились 18 тыс. человек - 12 тыс. работали на компанию, а 6 тыс. были контрактниками. Моя работа заключалась во взаимодействии с последними. Когда цены на нефть упали с 80 долларов до 10-15 долларов, пришлось уволить почти 15 тыс. человек за один день. Две недели спустя уволили остальных. Два года мы не работали", - поделился воспоминаниями собеседник.

Заброшенный цех сталелитейного завода в Детройте (США) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/934ac23b-81ce-4359-9d5c-a2781275afca/conversions/dad838c4-9c04-4a1c-a0df-4da9cbebefc1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/934ac23b-81ce-4359-9d5c-a2781275afca/conversions/dad838c4-9c04-4a1c-a0df-4da9cbebefc1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/934ac23b-81ce-4359-9d5c-a2781275afca/conversions/dad838c4-9c04-4a1c-a0df-4da9cbebefc1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/934ac23b-81ce-4359-9d5c-a2781275afca/conversions/dad838c4-9c04-4a1c-a0df-4da9cbebefc1-xl-___webp_1920.webp 1920w Заброшенный цех сталелитейного завода в Детройте (США)

В те годы Майкл Каннингем вернулся к учебе, получил степень магистра и стал учителем. Кстати, в 2010 году завод закрыли окончательно. И если в 1977 году в Америке насчитывалось около 175 тыс. сталелитейщиков, то сегодня, предположил гость интервью, их осталось меньше трети.

Сегодня США покупают сталь в Бразилии, Японии - так дешевле. "Одна из плохих сторон капитализма заключается в направлении денег туда, где можно получить прибыль. Занимаются бизнесом не ради хорошей работы, качественной трубы и государства. Занимаются бизнесом, чтобы делать деньги. И если они не делаются, человек больше не в бизнесе. Это плохая сторона дела", - завершил свою мысль Майкл Каннингем.