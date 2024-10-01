Когда планируют получить белорусский аналог вакцины от кариеса

"Мы отрабатываем технологию получения препаратов, которые будут, препятствовать сцепляемости наших микроорганизмов с микроорганизмами, которые вызывают кариес зуба и болезни периодонта. Прорабатываем теоретические аспекты. В следующем году мы планируем какой-то аналог все-таки получить и проводить доклинические экспериментальные исследования на животных. А дальше будем смотреть, какие будут возможности реализации данного проекта уже в клинической стоматологии".