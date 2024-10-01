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Когда планируют получить белорусский аналог вакцины от кариеса

Когда планируют получить белорусский аналог вакцины от кариеса

Белорусская вакцина от кариеса находится в стадии разработки. Об этом в "Актуальном интервью" заявил главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Беларуси, ректор БГМУ Сергей Рубникович.

Сергей Рубникович:

"Мы отрабатываем технологию получения препаратов, которые будут, препятствовать сцепляемости наших микроорганизмов с микроорганизмами, которые вызывают кариес зуба и болезни периодонта. Прорабатываем теоретические аспекты. В следующем году мы планируем какой-то аналог все-таки получить и проводить доклинические экспериментальные исследования на животных. А дальше будем смотреть, какие будут возможности реализации данного проекта уже в клинической стоматологии".

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Белорусское медицинское образование является одним из лучших. Такое мнение выразил главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Беларуси, ректор БГМУ Сергей Рубникович в "Актуальном интервью"

"В стоматологии широко используются цифровые технологии. В дентальной имплантации или челюстно-лицевых каких-то операциях тоже есть отечественные разработки, - отметил ректор БГМУ. - Используются стволовые клетки, то есть клеточные технологии по наращиванию объема мягких, твердых тканей челюстно-лицевой области".

стоматологиямедицинаАктуальное интервью

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