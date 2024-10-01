Актуальное интервьюСкажинемолчиВопрос номер одинРазговор у ПрезидентаИнтервью Президента Республики Беларусь

Стоматология в Беларуси | Качество медицинского образования

01.10.2024

Экспорт стоматологических услуг в Беларуси продолжает расти. В чем причины? На этот вопрос в проекте "Актуальное интервью" ответил главный внештатный стоматолог Минздрава и ректор БГМУ Сергей Рубникович. • Отличается ли качество медицинского образования в Беларуси по сравнению с другими странами? • Как изменились зарплаты стоматологов за последние годы? • Как регулируется стоимость стоматологических услуг в стране?

Выпуски

21 видео

Стоматология в Беларуси | Качество медицинского образования