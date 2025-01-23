Космос, ШОС, "Орешник", новые станции метро - с чем у белорусов будет ассоциироваться 2024 год

В начале 2024 года во всех свежих рейтингах Беларусь оказалась на первом месте среди стран СНГ по достижению Целей устойчивого развития. Несмотря на санкционное давление экономика стабильна, доходы граждан растут, уровень безработицы нижайший. 2024 год идет под девизом "Качество во всем".

25 февраля впервые в истории Беларуси прошел единый день голосования. Избиратели одновременно выбирают всю вертикаль представительных органов власти - депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов.

Кроме новаций в избирательной кампании отмечалась высокая явка. Она составляла более 73 %, а в некоторых регионах около 77 %. Три четверти избранных депутатов Парламента - представители политических партий. Роль депутатов в политической жизни страны растет. Об этом говорил и Президент, и сами народные избранники. Самому молодому депутату нового состава парламента 29 лет.

За три десятилетия в Беларуси сложилась своя (суверенная) избирательная система и понимание целей, к которым движется страна. За это время в Беларуси сформировался подлинный институт народовластия - Всебелорусское народное собрание. Стратегические направления развития, как общества, так и государства определяют на нем. Делегаты Всебелорусского народного собрания утвердили обновленную Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину.

Космические достижения

Беларусь и космос. Когда-то казалось, что эти два слова совсем не сочетаются. Но в 2003 году было принято решение решение о создании системы дистанционного зондирования Земли. В 2012-м на околоземную орбиту вышел белорусский космический аппарат. В 2024-м Беларусь взяла еще одну космическую высоту.

Беларусь, Россия и США вместе участвуют в большом международном проекте. Для 2024 года звучит как фантастика. Наша соотечественница Марина Василевская - первая белоруска на околоземной орбите. В составе экипажа уроженец Червеня, россиянин Олег Новицкий и американка, астронавт НАСА Колдуэлл-Дайсон Трейси.

И сразу драма в прямом эфире. 21 марта старт отменяет автоматика буквально за несколько секунд до старта, несмотря на то, что космонавты уже на борту. Что не делается, то к лучшему, сказала Марина. Так и получается, исторический старт корабля "Союз МС-25" с космодрома Байконур состоялся 23 марта в 15:36. Отныне космос и наш.

Первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская удостоилась награды Герой Беларуси. Ну а наша страна подтвердила, что по праву вступила в клуб космических держав.

Ситуация на границе

На границе с Польшей, Латвией и Литвой продолжали гибнуть мигранты. Их избивали и грабили в приграничье на территории Евросоюза. А потом через калитки для животных выталкивали в Беларусь. Доползти за помощью сил хватало не у каждого. За три года список жертв европейского гостеприимства (в кавычках) перевалил за 70 человек. Другая его часть, серая, не поддается точному подсчету. Тела остаются в закрытых для посещения лесах Польши и Балтийских стран.

Второй очаг напряженности - граница с Украиной. Летом-осенью особенно часто нарушалось воздушное пространство Беларуси дронами. В августе у белорусской границы скопились значительные силы ВСУ из людей и техники. В ответ наша страна усилила свою группировку войск на южном направлении.

ДОВСЕ все

Беларусь приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Минск выполнял свои обязательства в полном объеме, однако в 2022 году Чехия и в 2023 году Польша приняли решение о невыполнении ДОВСЕ в отношении нашей страны.

Более того, в ноябре 2023 года страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ. Таким образом, устранен единственный многосторонний, юридически обязывающий инструмент в области контроля над обычными вооружениями на европейском континенте.

Менее чем через месяц после приостановки ДОВСЕ Министерство обороны отчиталось об итогах учений по применению тактического ядерного оружия. Задействованы не только оперативно-тактические комплексы "Искандер", но и авиация.

Наши военные особо отмечали, что совместная с Россией тренировка показала полную готовность Вооруженных Сил Беларуси к применению тактического ядерного оружия. Разумеется, если этого потребует ситуация. Кроме того, наша страна и в дальнейшем проводила такие тренировки, в том числе без предварительного оповещения.

80-летие освобождения от немецко-фашистской оккупации

2024 год особенный. Беларусь отметила 80-летие освобождения от немецко-фашистской оккупации. Выбран логотип празднования, учредилась юбилейная медаль, по стране прошла череда патриотических акций (наподобие всебелорусского диктанта "Я расскажу о Победе"). Парад у стеллы Минск Город-Герой в главный праздник страны (День Независимости) прохошел в расширенном формате.

Дата празднования установлена в 1996 году по результатам всенародного референдума. Освобождение - это событие, которое невозможно переоценить в судьбе белорусов. В той страшной войне погиб фактически каждый третий житель страны - почти 3 млн человек.

Беларусь и ШОС

4 июля на Саммите в Астане Беларусь стала полноценным участником Шанхайской организации сотрудничества. Наша страна присоединилась к интеграционному объединению 9 государств, становясь, таким образом, десятой в объединении.

География ШОС - 60 % Евразии. Это 3,5 млрд человек. Здесь создается четверть мирового ВВП. Мало того, пять государств Организации входят в клуб ядерных держав. Так что переоценить членство в Шанхайской организации сотрудничества сложно. В Пекине перед зданием Секретариата Шанхайской организации сотрудничества подняли флаг Беларуси.

Год покушений на мировых политиков

Поиск безопасной страны - вовсе не надуманная проблема для жителей Западных стран. 2024-й - это год покушений на высокопоставленных политиков и странных смертей первых лиц.

В Словакии был госпитализирован премьер-министр Роберт Фицо - один из немногих трезвомыслящих политиков Европы. Пять выстрелов в него сделал 71-летний политический активист. Четыре пули попали в цель.

В результате жесткой посадки вертолета в горах погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Истинные причины трагедии до сих пор неизвестны.

Чуть ли не в прямом эфире на глазах у тысяч зевак снайпер пытался убить Дональда Трампа. Одна из пуль прошла в миллиметрах от головы политика, прострелив ему ухо. До конца года на кандидата в Президенты США случилось еще две попытки покушения.

Медиа-премьеры Беларуси

В День народного Единства в Беларуси начал вещание первый в истории отечественного телевидения новостной телеканал под названием "Первый информационный". Он создан на базе Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании. У "Первого информационного" пока нет цели охватить телесетью весь мир, главная задача - дать белорусскому зрителю прямой и круглосуточный доступ к правдивой информации.

Параллельно с новой кнопкой, Белтелерадиокомпания запустила сайт news.by - это полноценный информационный ресурс с самыми свежими новостями на трех языках - русском, белорусском и английском.

Еще одна громкая и важная для страны медиа-премьера - белорусский аналог YouTube. Это мультимедийный портал VIDEOBEL.BY. Подобное импортозамещение совсем не выглядит чрезмерным. В отличие от иностранных хостингов, здесь отечественные авторы могут не опасаться внезапной блокировки по указке "Министерства правды" из Вашингтона или Брюсселя за неудобную для Запада правду.

"Орешнкик"

Одно из самых употребляемых и одновременно таинственных слов конца года - "Орешник". Впервые его произнес 21 ноября (после удара по объектам в украинском городе Днепр) Владимир Путин. Нюанс состоит в том, что накануне (20 ноября) Россия предупредила США и Украину о предстоящем ударе. Делалось это сознательно, мол, попробуйте сбить. И сбить ни у кого не получилось.

"Орешник" - это оружие гарантированного поражения противника. Менее чем через месяц появилась договоренность, что "Орешник" появится и в Беларуси.

А позже мы узнали, когда и в каком количестве оружие появится в нашей стране. Это, пожалуй, самая быстрая в истории договоренность о предоставлении самого современного и секретного оружия другой стране.

Открытие 3 новых станций метро

30 декабря, в канун Нового года, в Минске открыли три новые станции метро - "Аэродромная", "Неморшанский Сад" и "Слуцкий Гостинец".

Делать подарки белорусам к праздничным датам - традиция всей суверенной истории страны. Ежегодно их десятки - новые медцентры, ледовые дворцы, детские садики. Это социальные объекты не столько для получения прибыли, сколько для повышения уровня жизни людей. Метро было и остается дотационным видом транспорта.

Сегодня талончик стоит 90 копеек, но реальная себестоимость поездки 2 рубля 15 копеек.

Так почему же минское метро развивается и даже запланировано строительство кольцевой с линиями к городам-спутникам? Да потому что это нужно белорусам. Метро сегодня - это 40 % всего объема столичных поездок. Потому что это удобно и дешево. Ежедневно выбор в пользу метро делают около 700 тыс. человек. За 70 лет советской власти с ее огромными ресурсами 15 республик у нас было введено 15 станций подземки. А за 30 лет независимости их стало уже 36.

Страна за 30 лет прошла путь от костров в цехах и неработающих заводов, от пустых прилавков и тотальной бедности до суверенного и вполне себе состоятельного по мировым меркам государства. На предприятиях Беларуси не жгут дрова в бочках, чтобы обогреть помещение. Армия не распиливает технику, а создает современные виды вооружения для защиты страны. Страна внедряет новые технологи, строит дороги, полностью обеспечивает себя продовольствием, развивает высокотехнологичную медицину, запускает атомные станции и спутники в космос. В конце концов, мы едва ли не единственная постсоветская страна, в которой не пролилась кровь вооруженного конфликта. Эти 30 нелегких, но исторических для нашей нации лет показали, что белорусы могут все. История на нашей стороне.

В 2024-м прошла новая предвыборная президентская кампания. Страна, находясь под небывалым злобным прессом ее врагов, едина как никогда и готовится определиться со своим будущим. И обязательно сделает правильный выбор, чтобы сохранить государство, его независимость, суверенитет и передать в руки нового поколения. Нет сомнения, что мы сделаем правильный выбор, ведь время выбрало нас.