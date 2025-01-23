Время выбрало нас|Путь суверенной Беларуси | Первая белорусская женщина-космонавт |Приграничная зона 23.01.2025

В 2024 году Беларусь взяла новые высоты не только в экономике, но и на политическом поле, а также в космическом пространстве. Этот год вошел в белорусскую историю как время новых достижений, а значит, перед страной открылись новые горизонты. Подведем итоги суверенного развития страны. - Какой же путь проделала Беларусь за 30 лет?