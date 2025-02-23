Кто в Беларуси может вакцинироваться от ВПЧ бесплатно

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Вакцина против вируса папилломы человека поступит в белорусские медучреждения в мае 2025 года. Это одна из трех новых прививок, которую добавили в обновленный Национальный календарь.

На бесплатной основе теперь будут вакцинировать девочек в возрасте 11 лет, ведь прививка - это основное средство профилактики рака шейки матки.