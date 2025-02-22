3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
Защитить детей от опасных болезней. С 2025 года в Беларуси добавили сразу три новые прививки
Эпидемиологическая обстановка в Беларуси остается благоприятной: с начала года заболеваемость снизилась на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Защитить наиболее уязвимые категории населения помогают прививки. В стране продлена кампания по вакцинации против гриппа и COVID-19.
Чтобы встретить весну без болезней, необходимо задуматься о своем здоровье заранее. Ведь именно в этот период организм ослаблен после зимы и подвержен простудам и другим инфекциям. Поэтому важно уделить особое внимание укреплению иммунитета и профилактике заболеваний. Наряду с употреблением витаминов, сбалансированным питанием, достаточным сном и физической активностью рекомендуется также сделать прививку против гриппа и других сезонных заболеваний, особенно если вы входите в группу риска.
В Беларуси, как и в любой другой стране мира, вакцинация населения проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Свою дозу защиты в определенном возрасте белорусы получают бесплатно, хотя по желанию можно получить вакцину на платной основе.
Особое внимание уделяется здоровью юных белорусов. Так, чтобы защитить еще больше детей от опасных болезней, с начала этого года в Национальный календарь добавили сразу три новые прививки.
Кирилл Игнатов, завотделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: "В него была включена рутинная вакцинация против пневмококковой инфекции для всех детей в возрасте 2, 4 и 12 месяцев. Дополнена бустерная вакцинация против коклюша в возрасте 6 лет, а также введена прививка против вируса папилломы человека, что является одним из основных методов профилактики рака шейки матки".
Препараты против этих инфекций поступят в учреждения здравоохранения в ближайшее время. Прививать же планируют в связи с обновленным Национальным календарем профилактических прививок уже весной. Кроме этого в Беларуси также есть возможность привиться от коронавирусной инфекции.
Анна Котова, специалист по амбулаторно-поликлинической педиатрии Минздрава Беларуси, главврач 6-й детской поликлиника Минска: "Вакцина, которая в настоящее время имеется в арсенале наших врачей, особая. В ней использованы те частицы вируса, которые, как правило, стабильны и не мутируются. То есть вакцина таким образом будет давать защиту даже от штаммов, которые могут изменяться в течение, допустим, этого календарного года".
Профилактические прививки доказали свою эффективность, успешно предотвращая множество болезней. Вакцин достаточно - беспокоиться об этом не стоит. Государство предпринимает максимальные усилия для того, чтобы наша нация была здорова.