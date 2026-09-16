В Государственном архиве Брестской области хранят документальные свидетельства прошлых столетий под надежной защитой и с соблюдением температурно-влажностного режима, чтобы бумага еще долгие десятилетия выступала неоспоримым аргументом в деле защиты исторической правды.

Фонд "Береза-Картузский концентрационный лагерь" хранится под № 98 и содержит 2919 единиц хранения, из которых 2811 - личные дела заключенных (порядковый номер приговоренного, его имя, фамилия, биографические данные, семейный статус и постановление суда о заключении в концлагерь). Фонд № 98 никогда не был под грифом "секретно". Кроме личных дел заключенных, в фонде имеются документы, раскрывающие работу лагеря, распоряжения, донесения, списки служащих и охранников.

"Полицейские жили на территории лагеря. Покинуть его без разрешения коменданта было нельзя. Находясь в таких условиях, люди просто-напросто и в какой-то степени зверели", - отметила старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея Галина Кравчук.

Создание концлагеря в городе Береза-Картузская стало апогеем авторитарного правления Юзефа Пилсудского, который пришел к власти в результате госпереворота. Его режим санации - не что иное, как оздоровление второй Речи Посполитой.

Факт Режим Пилсудского поддерживался британцами с 1922 года, и британцы в том числе финансировали закупку вооружения, военной техники для армии Пилсудского и полицейских.

"Оздоровление" по-Пилсудски началось с отрезвляющего удара в прямом смысле слова. Произошел захват Генерального штаба, зданий Совета Министров, военного ведомства, Министерства почт и телеграфов. Трехдневное кровопролитие, в ходе которого погибли 379 человек, 164 из которых - гражданские лица. В мае 1926 года начался отсчет авторитарного режима маршала Пилсудского. В первую очередь он был направлен на политические структуры, которые занимали просоветскую позицию. И как следствие, на так называемые национальные меньшинства белорусов и украинцев, которые после заключения Рижского мира и присоединения к Польше западных областей Беларуси и Украины составляли почти половину населения.

"Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж, если не ошибаюсь, сказал, что Польша достала свой ржавый меч империализма и своего польского и пошла в наступление на земли, которые ей никогда не принадлежали", - напомнил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

Согласно договору, Польша предоставляла права белорусам, украинцам и русским на свободное волеизъявление, вероисповедание, национальные обряды, использование родного языка, но в реальности вторая Речь Посполитая начала проведение политики полонизации - закрывались белорусскоязычные школы и православные храмы. Министр иностранных дел Юзеф Бек на заседании Лиги наций в Женеве заявил, что Польша отказывается от данных ранее гарантий о защите прав национальных меньшинств. Еще больше ситуация накалилась с приходом к власти Пилсудского, ведь авторитарный профашистский режим превратил жизнь на исконно белорусских землях в ад.

"Адольф Гитлер еще не пришел к власти, но тема польского фашизма запечатлена в документах. Наиболее ярким стал "Процесс 133" - суд в мае 1928 года над 133 белорусскими активистами на Белосточчине. Мой дед как раз был среди тех 133 белорусских подпольщиков, которых арестовал польский политический сыск и разослал в различные тюрьмы", - рассказал председатель правления Белорусского общества "Знание", внук заключенного концлагеря Береза-Картузская Алексей Авдонин.

Алексей Авдонин

Ужесточение этноцида белорусов привело к массовому национально-освободительному движению. На территории Западной Беларуси стали действовать Белорусская крестьянско-рабочая грамада и компартия Западной Беларуси. Члены этих партий постоянно преследовались режимом Пилсудского. Убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого послужило поводом для создания концлагеря в городе Береза-Картузская. Перацкий был убит в Варшаве 15 июня 1934 года, а уже 17 июня польский президент Игнатий Мостицкий подписал распоряжение о создании лагеря. Первая группа заключенных, 200 человек, прибыли в Березу уже в июле. Кроме главы Речи Посполитой Мостицкого, распоряжение заверили еще 11 министров польского правительства, в том числе Пилсудский. Официальная трактовка - создание лагеря для борьбы с активными элементами и национальными меньшинствами.

"Польша сейчас не любит рассказывать о том, что первые шаги Адольфа Гитлера в польском государстве воспринимались чуть ли не с энтузиазмом на уровне его руководства. Береза-Картузская создавалась по примеру и шаблонам Дахау. Поляки ездили перенимать немецкий опыт", - поделился историческим фактом доктор исторических наук Игорь Марзалюк.

Открытие концлагеря широко освещалось в польской прессе, где Березе-Картузской были отданы первые полосы. Заключенных размещали в бывших казармах Русской императорской армии. Их строили из красного монастырского кирпича, поэтому до сих пор здание часто называют красными казармами.

С момента открытия лагеря город Береза-Картузская стал закрытым городом, и въехать сюда можно было только по специальным пропускам. Заключенные находились под особой охраной - на четверых узников приходился один полицейский, а по периметру лагеря натянули колючую проволоку, установили бойницы с пулеметчиком. Подходить к лагерю местному населению запрещалось. Более того, смотреть в эту сторону не разрешалось. Один из создателей лагеря, полесский воевода Вацлав Костек-Бернацкий, даже выдал спецраспоряжение, согласно которому жителям города строго запрещались какие-либо контакты с заключенными.

"Моя бабушка вспоминала, что ехали мимо лагеря и смотрели коню в хвост - поворачивать голову в сторону было нельзя, в противном случае можно было оказаться узником лагеря. В указе Костека-Бернацкого было написано, что человек, нарушивший это, мог наказываться большим штрафом, 500 злотых (по тем временам это были очень большие деньги) или оказаться самим узником лагеря", - рассказала Галина Кравчук.

Прототипом создания концлагеря в Березе-Картузской послужил нацистский Дахау, который начал работу в марте 1933 года. Именно в эту школу жестокости на стажировку отправился первый комендант польского концлагеря Болеслав Грефнер.

"Были факты, когда людям выбивали зубы, втыкали туда шланг и качали нечистоты", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

quote Садизм - визитная карточка и "норма" всего того, что происходило в концлагере. Игорь Марзалюк

Береза-Картузская - классический концлагерь, в котором не было разве что печей для сжигания узников. В последующем уже фашистский режим Германии это "доработал".

Главной целью польского правительства было сломить заключенных физически и психологически. Такие понятия, как личность и человек, к узникам не относились, их превращали в рабов, которые мечтали о еде, отдыхе и сне. О политической борьбе и равноправии людей напрочь забывали.

В лагере делали бетонные плиты, которые называли "костки". Вес плиты в сыром виде составляет 50 кг. Работа была полностью ручной и физически тяжелой. Этими плитами потом вымащивались улицы города. Дорожка к галерее искусств, к памятнику узникам в Березе до сих пор выложена именно ими.

После открытия концлагеря сюда перевели политических арестованных из других польских тюрем. В частности, именно в Березу направили осужденных по делу "133-х".

Алексей Авдонин:

"К белорусам и к деду, в частности, применялись жесточайшие пытки. У деда была вывернута рука, которая так и осталась такой до конца жизни. Так поляки пытались выбить агентов, узнать нахождение литературы, радиостанции для связи с СССР. Деду засовывали иголки под ногти, пытаясь добиться признания по тем или иным делам или сдать товарищей. Условия были жесточайшими - воды не давали, применялись к заключенным различные трудовые повинности, равносильные жестким пыткам".

Любимая фраза Грефнера о его детище: "Из лагеря есть только два выхода - на собственные похороны или в дом умалишенных". Еще одним палачом Березы-Картузской был изощренный садист Юзеф Камалак-Курганский. Он постоянно говорил, что "чем больше здесь подохнет заключенных, тем свободнее будет жить Польша".

Решение судьи о направлении человека в концлагерь "Береза-Картузская" обжалованию не подлежало. Каждый заключенный терял свое имя и фамилию, у него был лишь лагерный номер. Как только за человеком закрывались ворота, звучала команда "Бегом и марш!". В концлагере вообще все приказания выполнялись бегом. Это был самый "спортивный" концлагерь Европы.

Второе правило, введенное администрацией, - над лагерем всегда стояла тишина, нехарактерная для такого большого скопления людей. "Все должно было делаться молча. Разговоры, шевеление губами, обмен взглядом было тяжелым нарушением, за которым следовало наказание", - подтвердила старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея.

Наказания были разными - голыми руками чистить туалеты, битье железными дубинками, нахождение в карцере (так называемая комната смерти, где узники по несколько дней находились на мокром бетонном полу, без теплой одежды, еды и воды). Кроме этого, заставляли выполнять упражнения, и это была далеко не лечебная физкультура.

Самым распространенным упражнением давались названия - "Жабки", "Хромой пес" (то есть стать на четвереньки с одной поднятой ногой). Таким образом должны узники должны были передвигаться.

Рабочий день заключенных начинался в 04:00, но за ночь их не раз поднимали и устраивали переклички. Прием пищи был по свистку, и некоторые узники даже не успевали съесть свою порцию. На одевание и раздевание также отводилось определенное время. Если узник вдруг замешкался и выбился из времени, звучала команда отбой, и все опять раздевались или одевались.

Шесть дней в неделю заключенные выходили на работу, но адским днем был, как считался, выходной, воскресенье. Заключенные освобождались от работ, но целый день должны были стоять по стойке смирно у стены, не прикасаясь к ней. Выдерживали с трудом.

"Это место, где плачет каждый сантиметр земли. Люди, прошедшие через это, рассказывали, что любая попытка сопротивления, любое переченье хотя бы словом приводило до ужаснейших последствий для того, кто находился в концлагере. Узники были абсолютно бесправными", - рассказал Игорь Марзалюк.

Сколько людей прошло через концлагерь "Береза-Картузская", сегодня сказать невозможно. Исследователи отмечают, что порядка 10 тыс. человек, включая женщин.

"Режим Пилсудского вел борьбу против своего же народа. Сейчас есть аналог - режим Зеленского, который финансируется и поддерживается Великобританией", - считает председатель правления Белорусского общества "Знание".

Лагерная администрация решала судьбу человека, выйдет ли он на свободу или нет. Чаще всего узники отбывали по несколько сроков заключения. Люди находились здесь до трех лет, некоторые не выдерживали и заканчивали жизнь самоубийством. Число погибших и замученных до сих пор неизвестно. Лагерь прекратил свое существование в сентябре 1939 года, когда Красная армия начала освободительный поход.

Главное фото: sb.by