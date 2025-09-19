"Отсталые белорусы и их язык": каковы были реалии жизни в Западной Беларуси

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50155925-1f4e-4df6-9b76-ee4bb0b342d4/conversions/52441729-68da-4e09-9e50-7348bd0e75d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50155925-1f4e-4df6-9b76-ee4bb0b342d4/conversions/52441729-68da-4e09-9e50-7348bd0e75d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50155925-1f4e-4df6-9b76-ee4bb0b342d4/conversions/52441729-68da-4e09-9e50-7348bd0e75d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/50155925-1f4e-4df6-9b76-ee4bb0b342d4/conversions/52441729-68da-4e09-9e50-7348bd0e75d8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Люди второго сорта и рабы на собственной земле - такими оказались белорусы под польской оккупацией в Западной Беларуси. Белорусы выживали в сложнейших условиях, ведь официальная Варшава стремилась уничтожить любое проявление этнической принадлежности.

Представители власти проводили политику ополячивания и ассимиляции населения, стремились сформировать унитарное государство, то есть Польша для поляков, а белорусы воспринимались как испорченный материал, подлежащий полной переделке.

цитата Бронислава Перацкого о белорусах news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/131302f3-8210-42a3-a21a-71b466bf7f78/conversions/90ba0721-235e-4cec-b467-e749507a839d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/131302f3-8210-42a3-a21a-71b466bf7f78/conversions/90ba0721-235e-4cec-b467-e749507a839d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/131302f3-8210-42a3-a21a-71b466bf7f78/conversions/90ba0721-235e-4cec-b467-e749507a839d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/131302f3-8210-42a3-a21a-71b466bf7f78/conversions/90ba0721-235e-4cec-b467-e749507a839d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Буквально с первых дней оккупации белорусы планомерно поражались в правах, в административных органах отказывались принимать документы на белорусском языке и требовали использовать польский. Действовал запрет и на трудоустройство по этническому и конфессиональному признакам, а православные белорусы подвергались массовым увольнениям из полиции и управления железных дорог.

"Белорусов всегда считали людьми второго сорта. Пренебрежительно называли их "крэсамі ўсходнімі" (то есть "восточными окраинами") и планировали переселить определенное количество поляков на территорию Западной Беларуси. Политика, которая была направлена в отношении населения Западной Беларуси, наглядно свидетельствовала об истинных намерениях поляков. После Рижского мирного договора развернулась политика полонизации, ассимиляции, дискриминации по всем направлениям - в социальном, культурном, экономическом, религиозном плане, запрещался и белорусский язык", - подтвердила факты завсектором отдела обслуживания пользователей Президентской библиотеки Беларуси Лилия Ефимович.

Особой фильтрации в годы оккупации подвергались преподаватели. Работать в учебных заведениях разрешалось исключительно лицам польского происхождения. Считалось, что такой подход позволит придать импульс процессу ополячивания белорусов. За время оккупации было ликвидировано почти 400 белорусских школ. Система образования выжигалась каленым железом.

цитата Юзефа Бека о белорусах и белорусском языке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a534ac76-2835-4cb8-94bc-7541107a7f30/conversions/94a7007b-1c43-45fb-9039-599354510b72-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a534ac76-2835-4cb8-94bc-7541107a7f30/conversions/94a7007b-1c43-45fb-9039-599354510b72-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a534ac76-2835-4cb8-94bc-7541107a7f30/conversions/94a7007b-1c43-45fb-9039-599354510b72-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a534ac76-2835-4cb8-94bc-7541107a7f30/conversions/94a7007b-1c43-45fb-9039-599354510b72-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пристальное внимание уделялось церковной политике. Религия использовалась как инструмент для смены самовосприятия белорусского населения. Так, например, церковно-славянские имена в метриках требовалось записывать в переводе на польский язык. А сами приходы подвергались постоянным гонениям. К середине 1936 года 1,3 тыс. храмов было переделано в костелы. Подготовка православного духовенства проводилась исключительно на польском языке, что впоследствии позволило постепенно вытеснять из проповедей белорусский и русский языки.

"Нас грабили, уничтожали как этнос. И в эпоху Речи Посполитой, и в период 20-летнего польского порядка на наших западных землях, землях, которые сегодня польские элиты называют своими "восточными кресами". Вы знаете, мы не белорусы. Мы просто кресы какие-то. И когда вы оцениваете, и кое-кто думает, вот эти бедные беглые там сидят. Какие они белорусы? За какую они независимость? Они за крессы. А я хочу, чтобы мы белорусами были. Чтобы дети наши были белорусами, а белорусами мы будем только на своей земле", - сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября 2022 года.

Польские власти старались исключить возможность уличить их в последовательном этноциде белорусского народа. Для этого проводилась перепись населения, призванная отразить численное превосходство польского населения на территории Западной Беларуси. В таком случае официальная Варшава смогла бы утверждать, что политика в регионе не направлена на полонизацию населения, а призвана лишь поддержать культуру местного населения. Сбор данных осуществляли политически надежные представители из числа польского населения, а полученные результаты корректировались в нужную сторону.

Александр Маркевич, завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси:

"Мы видели, что с 1920-х годов, когда Юзеф Пилсудский возглавлял Польшу, было реализовано движение за сильную Польшу, за восстановление Речи Посполитой. От моря до моря, как они говорили. И политические силы, которые имели зачатки несогласия с проводимой внутри и внешней политикой Польши, дискредитировались и подвергались давлению".

Белорусская культура в период оккупации вообще была признана несостоятельной. В театрах ставили в основном польские пьесы.

цитата Владислава Студницкого о белорусах и белорусской культуре news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d009305-a3fa-40ab-9c21-3008360c3f1d/conversions/d5580487-0697-4a3e-8f46-b6119f440eda-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d009305-a3fa-40ab-9c21-3008360c3f1d/conversions/d5580487-0697-4a3e-8f46-b6119f440eda-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d009305-a3fa-40ab-9c21-3008360c3f1d/conversions/d5580487-0697-4a3e-8f46-b6119f440eda-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d009305-a3fa-40ab-9c21-3008360c3f1d/conversions/d5580487-0697-4a3e-8f46-b6119f440eda-xl-___webp_1920.webp 1920w

Официальная Варшава относилась к Западной Беларуси как к сырьевому придатку. Промышленные предприятия, которые конкурировали с производством, расположенным в центральной Польше, подвергались ликвидации. Немногочисленное промышленное оборудование вывозили, а белорусам оставляли удел заниматься ручным трудом. Шанс на существование был только у предприятий, которые занимались производством сырья и его первичной переработкой.

Лилия Ефимович также напомнила и о тех фактах, когда поляки с первых дней практически не заботились о социально-экономическом развитии этих регионов, они были отстающие, и поляки прекрасно это понимали и рассматривали западную территорию исключительно как источник природных ресурсов и дешевой рабочей силы.

С территории оккупированного региона польские власти стремились получить максимальную прибыль любым путем. Известно о том, что особой сферой для обогащения стали белорусские леса. Массовая вырубка производилась без учета восполнения лесных ресурсов. Буквально за несколько лет площадь лесов уменьшилась на 400 тыс. га.

"Одной английской компании по происхождению и по основному капиталу было на 10 лет разрешено проводить вырубку лесов, которые находятся на территории Беловежской пущи и на территории современной Гродненщины. Помимо английского капитала, работал шведский и итальянский капиталы. При этом уровень заработной платы на территории Западной Беларуси был гораздо ниже, чем по сравнению с составной частью польского государства. Налоговое обложение было выше, был достаточно высокий удельный процент безработицы", - добавил научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Павел Жданович.

жители Западной Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db790ad0-f305-4cdf-9594-bf28c25b00e1/conversions/c4b0554f-80b6-4944-8e49-47ef4393110d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db790ad0-f305-4cdf-9594-bf28c25b00e1/conversions/c4b0554f-80b6-4944-8e49-47ef4393110d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db790ad0-f305-4cdf-9594-bf28c25b00e1/conversions/c4b0554f-80b6-4944-8e49-47ef4393110d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db790ad0-f305-4cdf-9594-bf28c25b00e1/conversions/c4b0554f-80b6-4944-8e49-47ef4393110d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Большинство населения Западной Беларуси было занято в сельском хозяйстве, при этом земля принадлежала помещикам. Так, всего 1 % населения имел в собственности 83 % угодий. К тому же польский режим ликвидировал земли общего пользования. Крестьяне также лишились права собирать грибы и ягоды в лесах. Стремительно рос голод и безнадега. Население не имело возможности воспользоваться медицинской помощью. Один доктор приходился на 6 тыс. человек. Стоимость лекарств была практически неподъемной. Белорусы не готовы были мириться с откровенным рабством, и с первых дней оккупации формировалось национально-освободительное движение.

Екатерина Господарик, завкафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ:

"Одна из черт белорусского общества - быть едиными. Для нас важна самоидентичность, поскольку у белорусов есть свой язык, культура, ценности, традиции, которые хотим донести до будущих поколений и транслировать в мир".

партизанский отряд в Западной Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa3fdb76-90b0-4b33-b470-859896fa88ba/conversions/abc79790-1e02-4b92-81db-d0d8503892e4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa3fdb76-90b0-4b33-b470-859896fa88ba/conversions/abc79790-1e02-4b92-81db-d0d8503892e4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa3fdb76-90b0-4b33-b470-859896fa88ba/conversions/abc79790-1e02-4b92-81db-d0d8503892e4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa3fdb76-90b0-4b33-b470-859896fa88ba/conversions/abc79790-1e02-4b92-81db-d0d8503892e4-xl-___webp_1920.webp 1920w

На территории региона формировались партизанские отряды, которые действовали против оккупационного режим и его варварской политики. Народные мстители громили полицейские участки и уничтожали имения помещиков.

Три основных кита, на которых базировалось национально-освободительное движение, - это Коммунистическая партия Западной Беларуси, Коммунистический союз молодежи Западной Беларуси и Белорусская крестьянско-рабочая громада. Последняя была широким движением, потому что большая часть населения западной территории была занята в сельском хозяйстве. "Говоря о легендарных личностях, то это Вера Хоружая, которая является основательницей комсомола на территории Западной Беларуси. Благодаря ей движение приобрело мощную силу. А с Сергеем Осиповичем Притыцким связаны самые лучшие вехи истории белорусского государства", - поделилась мнением Лилия Ефимович.

жители Западной Беларуси в разрушенной деревне после политики утихомиривания news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d139b7b0-bff3-4872-ae48-1a505432ff69/conversions/8bee24a4-3943-4389-9ac9-267d50443020-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d139b7b0-bff3-4872-ae48-1a505432ff69/conversions/8bee24a4-3943-4389-9ac9-267d50443020-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d139b7b0-bff3-4872-ae48-1a505432ff69/conversions/8bee24a4-3943-4389-9ac9-267d50443020-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d139b7b0-bff3-4872-ae48-1a505432ff69/conversions/8bee24a4-3943-4389-9ac9-267d50443020-xl-___webp_1920.webp 1920w

Польская власть всячески стремилась подавить народно-освободительное движение на территории Западной Беларуси. Под руководством польского диктатора Юзефа Пилсудского проводилась политика утихомиривания, которая включала расстрелы и уничтожение жилья. Особая роль в этих процессах отводилась тайной полиции. Дефензива активно использовала провокации и пытала людей. По распоряжению Пилсудского в 1934 году был создан концентрационный лагерь в Березе-Картузской.

Этот лагерь был организован в рамках политического террора, который проводился польским правительством по недопущению различных вопросов, связанных с национальным движением и национально-освободительным движением, которое проходило на территории Западной Беларуси. Лагерь был организован по принципу такого немецкого лагеря, как, например, Дахау. Собственно говоря, непосредственно администрация и все надзиратели, которые находились в данном лагере, прошли "стажировку" в одном из печальных мест фашистской Германии, в Дахау", - сообщил исторический факт Павел Жданович.

Палачи концлагеря называли его самым "спортивным" учреждением - заключенных заставляли передвигаться исключительно бегом. Береза-Картузская олицетворяла собой концентрацию античеловеческих практик. Издевательства практически не прекращались. Даже ночью узников не оставляли в покое. Людей заставляли ползать, прыгать по-лягушачьи и ходить по-утиному. Делалось все возможное для уничтожения человеческого достоинства и доведения до безумия. Остановить произвол и издевательство над белорусским народом удалось благодаря освободительному походу Красной армии 17 сентября 1939 года.

Население встречало освободителей с хлебом и солью, люди приходили с цветами и танцевали. Для красноармейцев возводили специальные праздничные брамы, на которых вывешивали приветственные плакаты. Атмосфера праздника охватила весь регион, а воссоединение ознаменовало надежду на новую жизнь.

"Это очень ярко описывается в периодической печати того времени. Писатель Максим Танк очень ярко об этом говорит, потому что он был очевидцем тех событий. Белорусы встретили воинов Красной армии как освободителей, как появившуюся возможность жить на собственной земле, называться белорусами и решать свою дальнейшую судьбу", - дополнила Лилия Ефимович.

Белорусский народ сформировался в условиях постоянного внешнего давления. История Беларуси наполнена трагическими событиями и в то же время примерами мужества и доблести. Как бы сложно ни было, белорусы не готовы стоять на коленях. Они твердо знают, чего хотят и готовы вместе защищать свое право на государственность и свободу.