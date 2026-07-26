Лето без шенгена: куда белорусы могут улететь на отдых без виз и пересадок

Когда в небе задерживается солнце, то в голове сразу включается летний режим - пора лететь на моря! Однако вместе с мечтами о загаре, к примеру, на Лазурном Берегу, приходит реальность - визы, посольства и очереди.

Но есть и хорошая новость: не все так сложно. Шаг за шагом континентальная Юго-Восточная Азия становится для белорусов безвизовым хабом, а турагентства в 2026 году отмечают небывалый ажиотаж на путевки.

Как сделать лето улетным, в 2026-м ответ на вопрос зависит от трех вещей.

Виза. В Европу нужен год ожидания. На Восток - без бюрократии хоть завтра. Цена. Прямые рейсы. В летний отпускной сезон почти все раскуплено, а к пересадкам готовы не все.

Все наслышаны про ребус по получению визы в европейский райский сад. Консульства сознательно сокращают прием, поэтому очереди на подачу растягиваются на полтора года вперед. Особо находчивые в туриндустрии уверяют, что помогут все быстро получить, но придется раскошелиться эдак на долларов 500, а по итогу получение шенгена не всегда гарантирует попадание в ЕС.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Мы видим, что творится на границе, как трактуются белорусские граждане, с каким порой пренебрежением пограничники близлежащих европейских государств к ним относятся - вырывают бутылки с водой у детей, забирают бутерброды, полностью досматривают машину, измеряют количество бензина. В конечном итоге настолько проявляют жесты превосходства и уничижительного отношения к гражданам, что даже имея визу, не стоит, наверное, ехать, если предстоит 2-3 дня простоять на границе и столкнуться с хамским к себе отношением".

В таких условиях белорусский МИД переориентировался на работу со странами Латинской Америки, Африки и Азии. Всего в безвизовом списке для белорусов находится 43 страны, еще 37 - с визой по прибытии. Недавно визы для белорусов отменили Индонезия, Оман, Лаос, Колумбия, Мьянма и Вьетнам. В ближайшей перспективе - безвиз в Таиланд, а пока у турагентов поинтересовались, какие путевки разбирают как горячие пирожки.

"В данный момент наиболее доступными направлениями являются Катар, ОАЭ, в летний сезон - Грузия, но ее нужно заранее бронировать - билеты заканчиваются быстро. Минимальная стоимость на человека составляет где-то 700 долларов и выше. Хороший отель в Турции на двоих может стоить 5 тыс. евро - это средний отель, который можно порекомендовать за эти деньги", - назвала приблизительную стоимость отдыха за границей директор туристического агентства Ольга Пивоварова.

Если раньше авиабилеты брали за месяц до вылета, то теперь - за полгода, и это не просто планирование, а новая реальность белорусского туриста, ведь спрос уже давно опережает предложение.

Ольга Пивоварова добавила, что билеты на ближайшие даты уже распроданы. Белорусы могут себе позволить хороший отдых. Большинство из них планируют его заранее. Сейчас, по словам, директора туристического агентства, уже продаются туры на новый год. "Важно забронировать хороший тур заранее, ведь соотношение цены и качества должны туристу подходить. Если это делать впритык и захотеть улететь завтра, 100 % будут сложности - просто не будет билетов", - обратила внимание она.

Белорусский путешественник с каждым годом становится все более и более искушенным, отмечают представители туротрасли. Турцией и Египтом уже никого не удивить, зато популярность набрали круизы. Предлагают их, к слову, в Японию, Китай и другие направления. Есть даже по всему миру. "Это доступно для белорусов по стоимости. За 1 тыс. евро можно вдвоем отправиться в круиз. Цена может быть любой в зависимости от выбранного круизного лайнера", - разъяснила Ольга Пивоварова.

Если говорить все же о прямых рейсах из Минска, то разгуляться есть где. Это остров Хайнань, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд и Индия. Недавно вернули рейсы в Тунис и Израиль, но и это не все. Белорусы готовы выложить кругленькую сумму и за эксклюзивные направления, пусть даже и с пересадками. Белорусские туристы среди премиального сегмента выбирают Мальдивы (хороший отель там будет стоить, отметила директор турагентства, 8 тыс. долларов), Сейшелы, Маврикий, Занзибар.

Драйвером роста туротрасли стала покупка компанией "Белавиа" трех самолетов Airbus. Запуск дальнемагистральных рейсов не просто нарастил пассажиропоток, а изменил портрет самого пассажира.

От Москвы до Шарм-эль-Шейха: гендиректор Нацаэропорта Минск назвал самые популярные рейсы "По результатам 2025 года, воздушная гавань обсужила практически 3 млн пассажиров", - заявил генеральный директор Национального аэропорта Минск

Белорусы сегодня не просто хотят отдохнуть - они могут позволить себе выбирать, где, как и за какую сумму. За последние три года средняя зарплата выросла на треть, и рост благосостояния является не просто цифрами в отчете. За этим стоят человеческие радости, возможность видеть море, слышать другой язык и пробовать новые кухни в новых странах. И этот выбор является главным показателем того, что экономика работает не для галочки, а для людей.

Главное фото: magnific.com