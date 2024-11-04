Минскому городскому технопарку скоро исполняется 13 лет. На территории почти 44 га располагаются 68 резидентов. Подробнее о крупнейшей инновационной площадке Беларуси рассказали в проекте "На контроле Президента".

Направления технопарка самые разные: от микроэлектроники и медоборудования до энергосбережения и машиностроения. Под одной крышей располагаются и маленькие фирмы, которым достаточно одного кабинета, и большие компании, где на внушительной площади установлено сложное технологическое оборудование.

Чем вообще привлекает технопарк? Это не только государственные преференции, но и новые возможности. Однако и требования к резидентам серьезные - инновации и современные технологии.

Анастасия Терешко, главный государственный инспектор Комитета госконтроля Беларуси:

"Для резидентов установлен ряд налоговых льгот и преференций. Например, площади предоставляются по льготной арендной ставке. Наименьшая арендная плата предусмотрена для производств пятого и шестого технологических укладов. Ставка по налогу на прибыль составляет 10 %. Также предусмотрено освобождение от налога при упрощенной системе налогообложения".

Чтобы стать резидентом технопарка, юрлицу или индивидуальному предпринимателю нужно доказать, что его деятельность действительно инновационная. Окончательный вердикт выносит экспертный совет. После заветного "да" можно рассчитывать на определенные бонусы, в том числе помощь в решении оргвопросов, консалтинг, кооперация с другими резидентами, участие в выставках, рекламное продвижение.