Лидер всей Европы: почему Макрон занимается интересами глобалистских элит, а не Франции

Вслед за пылающей на грани гражданской войны Франции взялись за дубинки, водометы, слезоточивый газ и задержания Италия, Испания, Бельгия, Португалия и Албания.

Претензии, доведенных до отчаяния людей, вполне конкретные - рост стоимости жизни, проблемы с жильем, социальное неравенство и коррупция. Почему вместо диалога, инициатив и управленческих решений стоящие у руля политики применяют репрессии против своих же граждан, что подорвало доверие населения европейских стран, разобрался в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком" эксперт, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

По мнению гостя проекта, власть в Европе сегодня занимается немного не вопросами Франции. Французский президент Эммануэль Макрон увидел себя руководителем всего Европейского союза. Он решает вопросы коалиции, наблюдает за происходящим на Ближнем Востоке, позволяет критиковать президента США Дональда Трампа и является одним из основоположников новых санкций в отношении России. Хотя по большому счету его как президента избрали французы, чтобы он занимался Францией, но пока складывается ощущение, что Макрон лишь занимается интересами глобалистских элит.

Андрей Богодель

"Он ставленник элит, и интересы крупного капитала являются интересами сегодняшней власти. Есть Франция "левая" и правая". Но проседает сегодня центр. Экс-премьер и кандидат в президенты страны Габриэль Атталь, находящийся в пропрезидентской партии и являющийся человеком Макрона, уже старается от него дистанцироваться. Эммануэль Макрон превратился в настоящую "хромую утку", - констатировал эксперт.

Вряд ли власти ставят перед собой задачу услышать людей. Они пытаются договориться между собой, политиками, партиями, профсоюзами и, может быть, с элементами криминала, поэтому все будет зависеть от того, как договорятся элиты. Люди - пешки в этой игре.

Обратим внимание, что из Брюсселя нет никаких криков и замечаний о применении полицией дубинок. Нет и призывов ввести санкции. Политика двойных стандартов в западном мире явление не новое. Стоит вспомнить слова экс-зампредседателя ЕК Жозепа Борреля о райском саде и джунглях, где живут цивилизованные люди и люди-дикари. Евросоюз давно поделил мир и активно продумывает теорию "золотого миллиарда".

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"В четвертой статье Маастрихтского договора 1992 года четко определяется отсутствие права у Брюсселя вмешиваться во внутренние дела государства. А вот что касается прав человека - это уже другой раздел. Раздел о внешней политике и военной безопасности. Он касается таких стран, как Беларусь, Иран, Россия или Венесуэла", - сказал замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси.

В центре протестов во Франции оказались учащиеся, но никакие дети политику не делают. Кроме них на протесты вышли и мигранты, которые не ощущают принадлежности к этой стране. Но как раз они представляют наибольшую опасность и склонность к криминалу. Представители миграции живут обособленно, для них чужды французы, потому что в их африканские, ближневосточные страны беду принесли из Европы.

"Но главное противоречие - жизни богатых, сверхбогатых и влачащих нищенское существование. И пока эта проблема не решится, единства государства не будет", - уверен Андрей Богодель.

К слову, французская пресса уже расценила действия французского лидера как "в самолете больше нет пилота" и признала отсутствие в собственном лагере доверия к президенту Франции. Хотя, пожалуй, речь идет о политической недальновидности, легковесности и неимении чувства политического самосохранения.

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