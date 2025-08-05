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Лишение свободы Гуцул свидетельствует о слабости Запада
Автор:Редакция news.by
Лишение свободы Евгении Гуцул доказывает, что Запад уже теряет рычаги влияния и сейчас пытается устранить несогласных с его политикой.
"Это признание проигрыша коллективного Запада. Когда применяются такие инструменты, как фабрикация уголовных дел, это свидетельствует о слабости. Это свидетельство того, что коллективный Запад проигрывает, в том числе и на молдавском поле. На украинском поле он уже проиграл", - отметил военный эксперт, журналист Иван Коновалов.
Напомним, молдавский суд приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к лишению свободы сроком на 7 лет. Ее обвиняли по 4 статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году.
Фото РИА Новости