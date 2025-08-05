Лишение свободы Евгении Гуцул доказывает, что Запад уже теряет рычаги влияния и сейчас пытается устранить несогласных с его политикой.

"Это признание проигрыша коллективного Запада. Когда применяются такие инструменты, как фабрикация уголовных дел, это свидетельствует о слабости. Это свидетельство того, что коллективный Запад проигрывает, в том числе и на молдавском поле. На украинском поле он уже проиграл", - отметил военный эксперт, журналист Иван Коновалов.