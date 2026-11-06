"Лістапад" раздал призы: чьи имена записаны большими буквами в биографию XXXII кинофестиваля

В столичном кинотеатре "Москва" завершился Минский международный кинофестиваль "Лістапад".

Со сцены озвучены фильмы-победители. Этот шорт-лист с признанным знаком качества от белорусов и стран, близких по духу. Гран-при - судьбе "Батьки Миная". Партизанская легенда Игоря Угольникова отмечена "Золотом" кинофестиваля.

Гран-при "Золото Лістапада" получила драма "Батька Минай. Партизанская легенда" Среди лауреатов также отмечены Ван Лин ("Город Потерянных вещей"), "Музыка деревни", "Мой Лиари", Аун Мьят, "Свадебный артист"

Всего 40 наград нашли своих героев.

Расставить акценты нужно на тех победителях, кого назвали со сцены кинотеатра "Москва". Одна из первых и главных наград - это спецприз Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино" - уедет в Республику Союз Мьянма. Фильм "Тот сам ребенок" был вне конкурса. Его кинорежиссер прибыл впервые в Беларусь, чтобы действительно быть тем самым культурным мостом между нашими странами.

Аун Мьят, обладатель спецприза Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино" (Мьянма):

"Этот фильм про обычную семью из Мьянмы. И мы очень счастливы показать наши семейные ценности в этой картине. Мы хотели посвятить кино именно человеческим отношениям, поскольку в нашем менталитете раньше было не принято делиться своими эмоциями и мнением. Мы хотели показать, насколько это важно. Мы счастливы присутствовать здесь и готовы укрепить отношения между Беларусью и Мьянмой, ведь кино является универсальным способом и мостом для укрепления таких отношений. Оно передает культурный код и эмоции".

Впервые учрежден приз Министерством культуры Беларуси "За духовную силу". Он уезжает в Египет за фильм "Она". Приз имеет отношение к актерам или создателям фильма в женском обличии.

Медаль Франциска Скорины вручена со сцены кинотеатра "Москва". Ее обладателем стал известный и дорогой кинорежиссер Николай Бурляев. Напомним, именно он начал создавать листопад в 90-х и создал много хороших фильмов на духовные темы.

Николай Бурляев, председатель комиссии Парламентского собрания союза Беларуси и России по культуре, народный артист России:

"Это одна из главных наград в моей жизни. Она подписана человеком, которого я безмерно уважаю. Я верю в то, что белорусский кинематограф поднимется обязательно и блеснет, но для этого нужно воспитывать кадры для национального кинематографа. Об этом мы говорим с руководством государства, и я надеюсь что, может быть, на будущий год мы примем во ВГИКе белорусский курс. Они подпишут договор о том, что они у нас отучатся: у меня, у Михалкова, у Кончаловского, у Эмира Кустурицы, у Хотиненко - и приедут сюда. Тогда поднимется кинематограф в Беларуси".

Около 10 тыс. белорусов стали зрителями Минского международного кинофестиваля "Лістапад".