Лубинец и американские журналисты направились из "Новой Гуты" в Гомель

Белорусская сторона официально присоединилась к гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки на херсонском направлении. В аэропорту Гомеля уже приземлился борт с российской делегацией, и только что в "Новой Гуте" встречали украинскую.

Беларусь станет первой отправной точкой большого международного процесса. Страна уже приступила к выполнению своей части обязательств по ранее достигнутым договоренностям.

В пункте пропуска "Новая Гута" начинается дорога гуманитарной миссии в Алешки Херсонской области. Российская и украинская стороны, американские журналисты - все стартуют из Беларуси. Известно, что 4 американских журналиста Newsmax будут освещать абсолютно весь маршрут и документировать происходящее. Первая леди США Мелания Трамп называет их независимыми наблюдателями.

Именно американские медиа первыми накануне стали сообщать о непосредственном участии белорусской стороны в этой гуманитарной миссии. Абсолютно все договоренности, которые проходили с участием Москвы и Киева, были на территории Беларуси.

Минск оказывает необходимое всестороннее содействие Москве и Киеву, а также выступает гарантом данных процессов. А могло ли быть иначе, с учетом того, что страна, во-первых, находится рядом, а во-вторых, белорусам доверяют и россияне, и украинцы. Также у страны есть хороший опыт обменов, которые проходят на территории Республики Беларусь в "Новой Гуте".

Наземным транспортом до Гомеля добирался уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, с ним же прибыли американские журналисты.

Населенный пункт Алешки расположен на левом берегу Днепра, в 5 км от Херсона, в непосредственной близости от линии фронта и в течение последних лет регулярно подвергался обстрелам. 27 октября наступил режим тишины в 04:00. Известно, что сейчас на территории Алешек по маршруту, по которому будут доставлять гуманитарный груз, проводят разминирование и все необходимые процессы для того, чтобы все это было безопасно.

Важно доставить туда гуманитарный груз. Последний раз его доставляли в мае, т. е. люди долгое время находятся и без еды, и без медикаментов. Тех, кто изъявит желание покинуть Алешки, эвакуирует. Пока точной информации, сколько будет людей, нет. Фигурирует цифра 2 тыс. человек, такое количество сейчас в целом находится в Алешках.

Известно, что режим тишины предварительно продлится по 1 ноября 23:59.