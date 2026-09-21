Лучших учителей года Беларуси определят в 9 номинациях

Ярких и инициативных педагогов, чьи профессионализм и гражданская позиция задают высокие стандарты для развития всей отрасли образования, объединил республиканский заключительный этап конкурса "Учитель года Беларуси".

В финале 63 учителя: 23 мужчины и 40 женщин. Средний возраст - 35 лет. Самому опытному участнику 52 года, самому юному - 24. Такой статистический портрет конкурсантов. Лучших определят в 9 номинациях, в том числе в этом году добавлены 2 новые: "Молодой учитель", "Молодой директор учреждения образования".

Александр Кадлубай, замминистра образования Беларуси:

"Необходимо здесь проявить максимальное мастерство, где на тебя поработала команда при подготовке, так и непосредственно свои личностные качества, педагогические личностные качества как гражданина. Это все раскроется здесь на протяжении 10 дней".

В жюри конкурса - педагогические работники со статусом, председательство у первого народного учителя Беларуси. Впереди у конкурсантов почти 10-дневный марафон испытаний: мастер-классы и проведение открытых уроков. Имя учителя года Беларуси 2026 будет названо 2 октября.

Главный приз суперфинала - ключи от автомобиля, вдобавок для конкурсантов открывается преференциальная возможность получить категорию "учитель-методист" и высшую категорию.