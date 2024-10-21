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Марков: Беларусь пытаются забрасывать литературой, которая крайне вредна национальным интересам
В силу обязанностей приходится все чаще посещать книжные магазины и знать, что издается и продается. Поделился министр информации Беларуси Марат Марков в проекте "Актуальное интервью".
Сейчас на регулярной основе проходят мониторинги, они осуществляются целым рядом структур, не только Министерством информации.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
"Давайте прямо говорить, мониторинги осуществляют и правоохранительные органы, это входит в их обязанности. Мы подключили к этому Союз писателей Беларуси, потому что они не просто заинтересованы, они профессионалы, которые владеют информацией, какие книги издаются и какие книги способны нанести вред национальным интересам, какие книги могут быть признаны экстремистскими. Поэтому мониторинг - это вещь системная и разнообразная".
Основными организациями Марат Марков назвал Министерство и Союз писателей. "Даже в регионах. Мы подключаем региональные организации, они с удовольствием идут нам навстречу в этом вопросе. И непосредственно руководитель Александр Николаевич Карлюкевич оказывает большую помощь Министерству сегодня в этом вопросе", - отметил министр.
Наши оппоненты буквально на цитаты разобрали комментарий Марата Маркова по поводу экстремистской литературы и экстремистских телеграм-каналов, интернет-ресурсов. Министр рассказал, много ли сейчас такой литературы и когда был ее пик: "Нельзя сказать, что этот пик был или прошел, потому что мы выявляем и сейчас достаточное количество литературы, которая впоследствии судом признается экстремистской. Мы не определяем сразу о том, что это экстремистская литература, если речь не идет о тех изданиях, которые уже признаны таковыми".
Фактом остается то, что Беларусь пытаются максимально забрасывать литературой, которая крайне вредна национальным интересам.
"Работа ведется системно. Речь идет не только о литературе, речь идет о любых информационных материалах. Это могут быть любые печатные издания, видеоматериалы, атрибутика, символика и так далее, которые в том числе наносят вред", - подчеркнул Марат Марков.
Министр отметил, что мы должны поставить жесткий барьер. Человек сам должен хотеть разобраться в том, что для него вредно. Без этого будет сложно добиться результата.
"Ну, а если по датам, по срокам. В 1990-х годах издавалось много литературы, в том числе с нацистской символикой. Давайте прямо скажем, в списке экстремистских материалов, который размещен на сайте Мининформа, можно увидеть издания 1990-х годов, есть издания 2000-х годов, 2012 года. Нужно понимать, что борьба против нас, особенно в пиковый электоральный период будет продолжаться. И она будет активизироваться. Именно сейчас мы ожидаем вот этой активизации. Поэтому я и обозначил, что мы будем крайне жестко и быстро проводить эту работу", - подытожил Марат Марков.
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