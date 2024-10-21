Марков: Беларусь пытаются забрасывать литературой, которая крайне вредна национальным интересам

В силу обязанностей приходится все чаще посещать книжные магазины и знать, что издается и продается. Поделился министр информации Беларуси Марат Марков в проекте "Актуальное интервью".

Сейчас на регулярной основе проходят мониторинги, они осуществляются целым рядом структур, не только Министерством информации.

Марат Марков, министр информации Беларуси:

"Давайте прямо говорить, мониторинги осуществляют и правоохранительные органы, это входит в их обязанности. Мы подключили к этому Союз писателей Беларуси, потому что они не просто заинтересованы, они профессионалы, которые владеют информацией, какие книги издаются и какие книги способны нанести вред национальным интересам, какие книги могут быть признаны экстремистскими. Поэтому мониторинг - это вещь системная и разнообразная".

Основными организациями Марат Марков назвал Министерство и Союз писателей. "Даже в регионах. Мы подключаем региональные организации, они с удовольствием идут нам навстречу в этом вопросе. И непосредственно руководитель Александр Николаевич Карлюкевич оказывает большую помощь Министерству сегодня в этом вопросе", - отметил министр.

Наши оппоненты буквально на цитаты разобрали комментарий Марата Маркова по поводу экстремистской литературы и экстремистских телеграм-каналов, интернет-ресурсов. Министр рассказал, много ли сейчас такой литературы и когда был ее пик: "Нельзя сказать, что этот пик был или прошел, потому что мы выявляем и сейчас достаточное количество литературы, которая впоследствии судом признается экстремистской. Мы не определяем сразу о том, что это экстремистская литература, если речь не идет о тех изданиях, которые уже признаны таковыми".

Фактом остается то, что Беларусь пытаются максимально забрасывать литературой, которая крайне вредна национальным интересам.

"Работа ведется системно. Речь идет не только о литературе, речь идет о любых информационных материалах. Это могут быть любые печатные издания, видеоматериалы, атрибутика, символика и так далее, которые в том числе наносят вред", - подчеркнул Марат Марков.

Министр отметил, что мы должны поставить жесткий барьер. Человек сам должен хотеть разобраться в том, что для него вредно. Без этого будет сложно добиться результата.