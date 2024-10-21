Как экстремисты влияют на белорусов? Интервью Министра информации Марата Маркова 21.10.2024

В Беларусь продолжают забрасывать экстремистскую литературу. С какой целью это делается и как этому противостоять? • Что издаётся и продаётся в Беларуси? • Кто осуществляет мониторинг книжных магазинов и библиотек? • Ущемление русскоговорящих в Прибалтике