Масштабы Фестиваля науки: более 200 активностей и 2,5 тыс. исследователей

5 сентября в Минске завершился Фестиваль науки. Все площадки работали в интерактивном формате. В Центральном ботаническом саду было представлено более 200 активностей, участвовали 2,5 тыс. исследователей, молодые ученые, в том числе из России и Китая. В планах - развитие международного сотрудничества.

По словам председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Караника, впервые фестиваль проводится два дня. Организаторы постарались добавить больше интерактивных элементов. "Стоит видеть глаза детей, которые управляют роботом, играя в футбол, наблюдают, как взрывается арбуз из-за сосуда с жидким азотом, как надувается шар в форме луны. С таким же интересом ребята изучают медицинские аспекты производства фармпрепаратов и учатся оказывать первую помощь", - рассказал он.

Площадки работали с самого утра. Вход для посетителей был свободным.