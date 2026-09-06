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Масштабы Фестиваля науки: более 200 активностей и 2,5 тыс. исследователей

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5 сентября в Минске завершился Фестиваль науки. Все площадки работали в интерактивном формате. В Центральном ботаническом саду было представлено более 200 активностей, участвовали 2,5 тыс. исследователей, молодые ученые, в том числе из России и Китая. В планах - развитие международного сотрудничества.

В Центральном ботаническом саду прошел второй день Фестиваля науки

По словам председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Караника, впервые фестиваль проводится два дня. Организаторы постарались добавить больше интерактивных элементов. "Стоит видеть глаза детей, которые управляют роботом, играя в футбол, наблюдают, как взрывается арбуз из-за сосуда с жидким азотом, как надувается шар в форме луны. С таким же интересом ребята изучают медицинские аспекты производства фармпрепаратов и учатся оказывать первую помощь", - рассказал он.

Площадки работали с самого утра. Вход для посетителей был свободным.

Разделы:

ОбществоМинскНаука

Теги:

Ботанический садВладимир Караникфестиваль
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