США неоднократно обвиняли Беларусь в якобы фальсификации выборов, отчего страна находится под санкциями. Существуют ли подлоги в самой Америке, рассказал кандидат в конгрессмены США Хосе Вега в "Актуальном интервью".

"Безусловно, существуют. У нас есть голосование по почте, досрочное голосование по открепительным удостоверениям. В прошлом были доказаны случаи фальсификации. Давайте будем откровенны: это США должны быть под санкциями прямо сейчас. Мы знаем, что играем в подтасованной системе, где, вероятно, исказят результаты. Поэтому то, что мы строим, не зависит от результатов выборов", - заявил гость интервью.

Хосе Вега

По словам Хосе Вега, для него важнее создать сообщество умных, образованных граждан, знающих американскую историю, ведь поколение людей, способное защитить себя интеллектуально, никто больше не сможет обмануть. "Для меня важнее спасти молодое поколение американцев, которые растут в этом ужасном мире, предавшей их стране, дать им инструменты для защиты. Именно поэтому мы организуем кампанию, чтобы убедиться, что создадим движение образованных граждан, которые смогут противостоять олигархическому классу Эпштейна, пытающемуся ими управлять", - отметил кандидат в конгрессмены США.