Минобороны Беларуси начало проверку по факту ДТП, в котором погибли двое военнослужащих

Минобороны Беларуси начало проверку по факту ДТП, в котором погибли двое военных.

Утром 24 июля на 12-м километре дороги Осиповичи - Барановичи перевернулся грузопассажирский военный МАЗ. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на повороте, машина съехала в кювет.

Погибли младший сержант и рядовой срочной службы. Пострадали 14 человек - сейчас они в больнице. На месте работают следователи, криминалисты и эксперты. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил вождения, повлекшее смерть двух лиц.

Обстоятельства происшествия выясняются совместно с СК и МВД. Ход проверки находится под личным контролем министра обороны Беларуси.