Минобразования запускает республиканскую "Витрину репетиторов": что нужно знать родителям и учителям

С 1 сентября 2026 года в Беларуси стартует новый проект Министерства образования, который уже успели окрестить "Витриной репетиторов". Официальное название инициативы - "Витрина физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей". О том, что это за инструмент, какую роль он сыграет для родителей и самозанятых педагогов, а также о государственных подходах к контролю качества знаний, рассказала директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаключева в "Актуальном интервью".

Что скрывается за "Витриной репетиторов"?

Новый сервис, который разместится на официальном портале Министерства образования, призван стать открытой государственной площадкой для частных преподавателей. Включение в базу данных происходит исключительно на добровольной основе: любой самозанятый педагог может подать уведомление в Департамент контроля качества с просьбой внести свои данные в реестр.

В витрине будет доступна следующая информация:

фамилия, имя и отчество репетитора;

направление деятельности (например, физика, математика, танцы);

сведения об имеющемся образовании;

наличие или отсутствие судимости по статьям, ограничивающим работу с детьми (в соответствии с законодательством).

Для родителей главный принцип нового сервиса - открытость и доступность. База данных станет республиканской, что позволит любому пользователю, где бы он ни находился, проверить компетенции и благонадежность преподавателя еще до того, как доверить ему ребенка.

Для самих репетиторов участие в проекте - это возможность официально заявить о себе на государственном уровне, подтвердить свою квалификацию и транслировать ее широкой аудитории.

Репетиторство: мода или необходимость?

Насколько же оправдано повальное увлечение репетиторами, особенно в начальной школе? Официальная позиция ведомства такова: школьная учебная программа изначально рассчитана на освоение необходимого минимума знаний в соответствии с образовательными стандартами для каждого возраста. Решение о найме частного учителя остается за родителями и должно учитывать индивидуальные особенности ребенка - его усидчивость, способность работать в коллективе и эмоциональное состояние.

По мнению эксперта, в случае с младшими классами репетиторство зачастую является данью моде, а не острой необходимостью. Родители вполне могут уделить 20-30 минут вечером, чтобы разобрать с ребенком пройденный материал, проверить домашнее задание и восполнить пробелы в понимании темы.

Что школа может предложить взамен?

Для тех, кто не хочет прибегать к услугам частных преподавателей, система образования предусматривает альтернативные форматы поддержки:

Консультации поддерживающего характера - для детей, пропустивших занятия по болезни или не усвоивших тему. Учитель-предметник проводит их по запросу ученика.

Стимулирующие занятия - для школьников, которые быстро осваивают программу и стремятся к углубленному изучению предмета.

Платные консультативные занятия внутри школы - родители могут выбрать любого педагога из штата и договориться об индивидуальных уроках.

Кроме того, серьезной альтернативой репетиторству служит профильное обучение после 9-го класса. Углубленное изучение предметов в профильных классах (химико-биологических, инженерных и др.) позволяет целенаправленно готовиться к будущей профессии.

В подтверждение этому были приведены примеры школьников из сельских школ, которые успешно сдают централизованное тестирование на максимальные баллы, не прибегая к дополнительным платным занятиям. Это доказывает, что квалифицированный учитель и базовая школьная программа способны дать высокий уровень знаний, если есть встречное желание ученика.

Как контролируют качество образования в стране?

В Беларуси выстроена многоуровневая система контроля, которая включает как внешний (государственный), так и внутренний (на уровне учреждения) контуры. Основные механизмы таковы:

Лицензирование - выдача права на ведение образовательной деятельности до ее начала.

Государственная аккредитация - проверка соответствия образовательного процесса заявленным требованиям (проводится непосредственно в ходе обучения). За это отвечает Департамент контроля качества образования.

Контрольные мероприятия - выборочные и внеплановые проверки как один из элементов надзора.

Советская школа как фундамент: традиции и новации

Отвечая на вопрос о преемственности, Ольга Рыбаключева подчеркнула, что белорусская система образования бережно сохраняет лучшие советские наработки. Одним из уникальных явлений, которого нет во многих постсоветских странах, является институциональная аккредитация - оценка деятельности учреждения образования в целом, а не только отдельных специальностей. Благодаря этому четко разграничены статусы: школа, гимназия, лицей, институт, университет или академия - для каждого уровня существуют свои критерии оценки.

Также с 1 сентября 2026 года в обновленном составе начинает работу Академия национального образования, объединившая под одной крышей все уровни образования - от дошкольного до дополнительного образования взрослых. Это позволит обеспечить бесшовную методическую преемственность: от изучения физики в школе до профильных дисциплин в колледже и вузе.

Департаменту контроля качества образования в сентябре 2026 года исполняется 25 лет. За четверть века ведомство сохранило фундаментальный подход к оценке знаний, успешно адаптируя его к современным вызовам и внедряя полезные для общества инновации.