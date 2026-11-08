Минская конференция по безопасности - о чем говорили участники

Краткий пересказ от ИИ

В IV Минской международной конференции по евразийской безопасности приняли участие почти 600 участников из 50 стран. Аналитики, дипломаты, представители крупнейших региональных организаций: ОДКБ, ШОС, СНГ, впервые ОБСЕ. Вместе обсуждали вопросы безопасности, контроля над вооружениями и белорусскую инициативу по созданию Евразийской хартии.

Ральф Боссхард

Ральф Боссхард, политолог (Швейцария):

"Это был один из самых интересных моментов, которые ваш Президент затронул в своей речи, сказав, что окончание войны в Украине предсказуемо. Оно наступит через пару месяцев. Очевидно, у него есть информация, которой нет у западных СМИ. Он совершенно прав в том, что все сейчас устали от конфликта. Прежде всего, конечно, сами украинцы, но и европейцы тоже, потому что война оказывает очень негативное влияние и на западноевропейские страны, не только экономически, но и политически".

Олег Лушников

Проблемы безопасности в Евразии - это основа формирующегося нового миропорядка, поскольку старые механизмы ушли в прошлое. Об этом заявил Олег Лушников, председатель комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России.

По его словам, Беларусь в дни форума стала центром большой Евразии. "Нам нужно построить новый мир, чтобы он был действительно справедливым, гармоничным, учитывал интересы всех стран, а не только тех, которые равнее других (все страны равны, но некоторые равнее, некоторые так считали, но это не так)".

Play В Минске прошла IV Международная конференция по евразийской безопасности Эксперты обсудили широкий спектр тем: от контроля над ядерными рисками до войны алгоритмов и угрозы глобального голода

Киванц Улусов, профессор Стамбульского университета (Турция):

"Я выделю два момента. Дональд Трамп - позитивный лидер, требующий мирного решения украинского конфликта, как и Президент Беларуси. Во-вторых, ваш лидер дает очень важный посыл на серьезную роль женщин в политике, в международных отношениях. Война в Украине началась до Трампа. И Трамп хотел ее прекратить. Думаю, в этом отношении он прав. Мы не можем обвинять Трампа в причастности к украинской войне. Так что давайте дадим ему немного больше шансов положить ей конец. Надеюсь, что и на Ближнем Востоке не будет другой войны".

Маттео Педжо

Маттео Педжо, почетный консул Беларуси в Италии, руководитель Комитета солидарности с Беларусью (Италия), отметил, что в Минск он приехал как представитель народной дипломатии. "Мы, как представители народа Италии, считаем, что надо поддержать отношения, общение с Беларусью и со всеми странами многополярного мира для более справедливого миропорядка", - пояснил он.

По его словам, участники конференции ищут альтернативу НАТО и господству англосаксонских и сионистских сил. "Минск всегда для нас - это спокойствие для души, потому что мы видим, что другой мир возможен, другое общество возможно и другие отношения возможны", - заявил Педжо.

Александр Шпаковский

Беларусь всегда придерживалась позиции, что украинский конфликт не имеет военного решения. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский.

"Он должен быть разрешен путем разумного компромисса с безусловным учетом интересов Российской Федерации и ее союзников, в частности, нашей страны", - подчеркнул парламентарий.

Что касается США, действительно, позиция нынешней североамериканской администрации выглядит в гораздо большей степени вменяемой, нежели предыдущей, считает спикер.

Администрация демократов во главе с Джо Байденом, по его словам, делала все возможное для разжигания конфликта в Украине. Именно Штаты были застрельщиками этой войны, инвестировав в конфликт более 300 млрд долларов.

Дональд Трамп в части подходов к украинскому конфликту демонстрирует гораздо большую адекватность.

"Его решение о возвращении к диалогу с Россией и с нашей страной - это, конечно, шаг назад от пропасти под названием "третья мировая война", - подчеркнул Александр Шпаковский.

Эсен Усубалиев

По словам декана факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, кандидата исторических наук Эсена Усубалиева, Кыргызстан, являясь неотъемлемой частью Евразии, заинтересован в новых смыслах и новом понимании евразийской безопасности.

Беларусь сегодня играет одну из ключевых ролей как площадка для обсуждения этих вопросов, и для Кыргызстана очень важно держать руку на пульсе событий.

"Мы обязаны быть здесь, и мы готовы к более активному обмену мнениями с экспертным сообществом", - подчеркнул кандидат исторических наук.

Кристоф Полайнер

"Я думаю, что в речи лидера Беларуси был ряд важных моментов. Один из них, очевидно, заключался в том, что он подчеркнул: конфликт в Украине можно решить. В то же время он дал всем понять, что существует также риск дальнейшей эскалации. Важно видеть, что существует возможность положить конец этому конфликту, и я надеюсь, что это, возможно, скоро произойдет. В то же время есть осознание риска того, что он может перерасти в более широкий европейский конфликт. Так что для меня это было очень важно", - отметил политолог из Германии Кристоф Полайнер.

Стив Самарин

По словам Стива Самарина, политического комментатора, участника проектов Республиканской партии США, Трамп неоднократно говорил об уважении, которое он испытывает к белорусскому Президенту, его политическому опыту и влиянию. Для американского президента, считает Самарин, важно встретиться с белорусским лидером для обсуждения вопросов безопасности в Европе.

Аналитик также заявил, что Беларусь - практически единственное независимое европейское государство. Остальные государства, по его мнению, сдали свою независимость и суверенитет Вашингтону.