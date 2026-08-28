"Мы видим, какой титанический труд за эти годы проведен" - Кочанова о развитии Несвижа

В 2026 году в календаре белорусской государственности сразу несколько юбилейных дат. На протяжении всего 2026-го страна отмечает 30-летие белорусского парламентаризма.

По всей Беларуси проходит масштабный марафон "Время выбрало нас", в рамках которого сенаторы различных созывов собираются вместе, чтобы сверить часы. При этом 30-летие Национального собрания становится не только поводом для торжеств, но и стимулом для предметной работы на местах.

28 августа в Несвиже председатель Совета Республики ознакомилась с темпами развития туристического потенциала одного из самых примечательных дворцово-парковых комплексов страны.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития этого района очень серьезное. Хорошая, достойная заработная плата. Мы, посещая такие районы, видим, какой титанический труд за эти годы проведен. Но в этом труд всех, в том числе и тех людей, которые работали и работают в Совете Республики, потому что только 8 человек представляют в Совете Республики свою область. Конечно, это высокая честь, но и серьезная ответственность перед народом за ту работу, которую проводим мы".

В ходе рабочей поездки спикер верхней палаты белорусского парламента также посетила Несвижский завод детского питания, ознакомилась с производственными площадками, пообщалась с трудовым коллективом, а также оценила развитие городской инфраструктуры.

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