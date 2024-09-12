На что можно использовать семейный капитал?

Программа "Семейный капитал" продлена в Беларуси еще на пять лет. В целом этот механизм показал себя хорошо. Однако будут ли вноситься еще какие-то новшества?

Об этом в "Актуальном интервью" рассказала глава Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Наталия Павлюченко.

Механизм семейного капитала - хорошее финансовое подспорье для многодетных семей. Его можно направить на образование, медицину, улучшение личного положения, реабилитацию. И эти классические направления нужно развивать. Наталия Павлюченко

Поэтому Президентом Беларуси Александром Лукашенко принято решение о продлении программы семейного капитала. По словам министра, на сегодняшний день открыто в банке более 140 тыс. депозитных счетов. Продление средств семейного капитала предусмотрено с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029 года.

"Для тех, кто заглядывается на большую семью, могу точно сказать, что все направления и привилегии будут сохранены. Это касается и права досрочного использования, и самих тематических направлений использования средств семейного капитала. 80 % средств при досрочном использовании все-таки идет на улучшение жилищных условий, поэтому основные новации указа были сконцентрированы как раз на области жилищной политики", - подчеркнула эксперт.

По-прежнему семейный капитал будет начисляться в белорусских рублях, и сумма также будет индексироваться ежегодно. Все эти правила сохранены.

Наталия Павлюченко выделила два направления, куда можно использовать семейный капитал.

1. Средства семейного капитала можно направлять на улучшение жилищных условий. Сейчас можно работать с любым застройщиком, не оглядываясь на социальный статус этого жилья.

2. Появилось право покупки доли в жилом помещении, если оставшаяся часть тоже является собственностью семьи. "Произошло упрощение порядка направления средств при оплате на обучение. А если в семье есть человек-инвалид по зрению, то перечень средств расширяется, что можно для него приобрести", - заключила она.