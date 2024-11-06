Вырастет ли зарплата в Беларуси | Много ли у нас работающих пенсионеров | Семейный капитал 06.11.2024

Расходы на социальную сферу всегда занимают весомую часть в расходах бюджета, к тому же они ежегодно увеличиваются. На этой неделе Палата представителей проголосовала за такой подход и на следующий год. Также стало известно о повышении с января базовой ставки, значит, ждём прибавку и по зарплате бюджетников. Продлена на 5 лет и программа "семейный капитал", а мамам 4 малышей можно уходить на пенсию с рабочим стажем в 5 лет. О главных социальных новациях в интервью главы Минтруда Наталией Павлюченко.