"Нас интересует вопрос открытости платформ и систем" - Минсвязи Беларуси об управлении ИИ

Совещание высокого уровня по управлению искусственным интеллектом прошло в Шанхае в рамках Всемирной тематической конференции.

Белорусское виденье развития технологий на базе ИИ обозначил министр связи и информатизации Кирилл Залесский. Наша цель - обеспечить каждой отрасли экономики, каждому госоргану и гражданину доступ к самым современным возможностям искусственного интеллекта. Однако наращивание компетенций невозможно без эффективного сотрудничества с союзниками и партнерами.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Эту тему мы обсуждаем в совершенно различных разрезах. В первую очередь нас интересует вопрос открытости платформ и систем. Политика, которую продвигает Китай, полностью созвучна с теми ожиданиями, которые высказывают государства в Шанхае. Политика Китая заключается в открытости, в развитии опенсорса, преодолении цифрового неравенства и разрыва возможностей разных государств в доступности к системе искусственного интеллекта, к программному обеспечению и непосредственно к оборудованию и инфраструктуре".

Play Залесский: Китай призывает к открытости и преодолению цифрового неравенства в развитии ИИ Всемирная конференция по искусственному интеллекту проходит в Шанхае

Искусственный интеллект может стать мостом к более справедливому и инклюзивному миру. Минск готов совместно создавать будущее, в котором ИИ действительно служит во благо всего человечества. Подобные идеи откликаются и в Шанхайской организации сотрудничества, и в Союзном государстве.

Олег Копылов, заместитель генерального секретаря ШОС:

"У нас есть уже ряд принятых документов. В предстоящей Бишкекской декларации тоже будет отмечена роль искусственного интеллекта. Так что работа идет по линии ШОС вполне активная. Достаточно упомянуть, что к этой инициативе, к этой организации присоединились 11 государств сообщества ШОС, включая 8 стран-членов".

Александр Алимов, замминистра иностранных дел России:

"Какой потенциал в себе несут эти технологии и на какое множество сфер они распространяются - от медицины до сельского хозяйства, управления городами, транспортом, наукой и образованием. То есть это приоритетные направления развития наших стран в рамках Союзного государства. Столь же много они несут и вызовов, и с собой каких-то опасений, необходимости что-то контролировать, где-то придерживаться этических принципов. И, конечно же, Китайская Народная Республика, как и наши страны, стремится быть независимой, суверенной, стремится быть во главе этого процесса".

Всемирная конференция проходит сразу на нескольких площадках Шанхая. За несколько дней эксперты детально проанализируют развитие технологий ИИ по различным аспектам.