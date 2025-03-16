Не ниже замминистра и генерала - как западные спецслужбы через семинары готовили агентуру влияния

Украина стала полигоном для испытания не только нового западного оружия, но и для апробации ментальных методов воздействия на людей. Поэтому и ЦРУ, и Ми-6 длительное время использовали эту территорию в общих целях. Сначала они испытывали и учили. Потом начали учиться сами, перенимая, например, опыт так называемой АТО.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в программе "Это другое" рассказал, что после Майдана иностранное присутствие в "незалежной" вышло за все разумные рамки, в Украину сразу же приехало очень много инструкторов.

По его словам, эти инструкторы проводили сотни семинаров. Каждый сотрудник спецслужбы, офицер, чиновник центральных органов власти или даже областных администраций - все проходили через какие-то курсы, семинары, тренинги. Кто-то выезжал за границу, а кто-то проходил обучение на месте.

Василий Прозоров:

"Я проходил, наверное, 5 или 6 разных тренингов, когда служил в Киеве. Это не считая натовских курсов ИПСО, которые были длительные. Но таких семинаров было море, причем самые разные: от языковых до курсов лидерства. Я проходил курс управления в критических ситуациях. Эти курсы вел бывший начальник полиции Лондона, руководитель лондонской Metropolitan Police Роджер Гомм. Он читал эти курсы для всех сотрудников силовых ведомств. И они реально пропускали через эти курсы, я думаю, 100 % руководящего состава страны".

Бывший сотрудник СБУ рассказал, что самых высокопоставленных людей вывозили в сейчас уже широко известный Центр безопасности имени Джорджа Маршалла, который находится в немецком городе Гармиш-Партенкирхен. Специально делали упор на руководителях среднего звена и выше.