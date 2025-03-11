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Это другое | Переговоры Делегаций США и Украины | Шоу в Овальном кабинете
11.03.2025
Трамп умело демонстрирует свои возможности шоумена и активно формирует и сосредотачивает все инфоповоды, которые занимают первые места по просмотрам в инфолентах, вокруг себя. Его встреча с Зеленским состоялась несколько недель назад, однако не этот момент стал триггером для всего происходящего сейчас, а встреча делегаций США и России в Эр-Рияде, чему, напомним, предшествовал телефонный разговор Трампа и Путина. На фоне желания Штатов стать ближе к России, мы видим обнуление позиций Украины на международной глобальной арене. Незалежная и самостийная выглядит под руководством Зеленского все более жалко, хотя шоу в Овальном зале Трамп и Зеленский устроили отменное. При этом американцы Украину далеко отпускать от себя не хотят.
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