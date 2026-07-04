Новые штрафы и послабления: в УГАИ ГУВД Минска рассказали об изменениях в КоАП

Недавно в Беларуси вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях и в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Ряд поправок касается сферы деятельности Госавтоинспекции.

О поправках и необходимости их внесений рассказал начальник УГАИ ГУВД Минска Сергей Бабич в "Актуальном интервью".

Некоторые изменения смягчили административную ответственность, а некоторые - ужесточили. Последние произошли в отношении лиц, управлявших средствами персональной мобильности в состоянии алкогольного опьянения или являвшихся пешеходами. Теперь предупреждение в отношении них рассмотрено не будет. За это предусмотрен штраф от 3 до 5 базовых величин.

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Появилась ответственность и для лиц, нарушающих правила перевозки детей-пассажиров. Сегодня за это будет выдаваться штраф, а не предупреждение. Смягчение наказания произошло в отношении водителей, севших за руль с истекшим водительским удостоверением. Минимальный штраф за такое нарушение будет составлять 2 базовых величины, как и в отношении лиц, передавших управление таким водителям. Также произошла либерализация в части подхода к лишенным права управления транспортом.

Сергей Бабич:

"Теперь введено право приостановления исполнения взыскания в части лишения права управления, равно как и освобождение от такой меры взыскания, как ограничение водительского удостоверения. Коснутся поправки и водителей, лишенных водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. Теперь у них будет право приостановления исполнения административного взыскания либо вовсе освобождение от него, но для этого должен быть соблюден ряд предъявляемых требований - ходатайство районного исполнительного комитета, активное задействование в формировании экономики Беларуси и порядочное поведение, которое позволит принять решение Госавтоинспекции".

Очевидно, что многие поправки ведут к либерализации. Они вызваны требованиями современности, которые предъявляются как к лицам, нарушающим ПДД, так и в части индивидуального подхода к водителям, задействованным в формировании белорусской экономики и ставшим на путь исправления.

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