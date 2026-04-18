Сергей Бабич рассказал о новшествах в ПДД для шеринговых самокатов и велосипедов

Первое и основное правило (оно начнет действовать уже с нынешнего сезона проката) для кикшеринга - ограничение скоростных режимов. 15 км/ч на программном уровне ограничат скорость в пределах первого городского кольца. От первого до второго уровень будет составлять 17 км/ч. На всех дорогах, расположенных дальше второго городского кольца, будет допустимо передвигаться со скоростью 20 км/ч. Также определены зоны окончания поездки и оставления шеринговых самокатов на стоянках, которые позволяют свободно передвигаться людям.

"Еще необходимо обратить внимание на пересечение выездов с прилегающей территории. Там, где нет пешеходных переходов, проезжая часть пересекается по линии тротуара. В таких случаях пользователю средств персональной мобильности либо велосипедисту необходимо спешиться (он имеет право пересекать дорогу не спешиваясь, но при этом обязан уступать дорогу всем транспортным средствам, которые въезжают на территорию либо выезжают) и двигаться со скоростью идущего шагом пешехода. Появились и скоростные режимы с введением в действие новых правил дорожного движения. Теперь при передвижении по тротуару скорость не должна превышать 10 км/ч, а при движении по велодорожке - 25 км/ч", - подробно объяснил Сергей Бабич.