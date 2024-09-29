О пиратстве по-литовски - в рубрике "Катюшин расчет"

Литва перешла еще и к рейдерскому захвату чужого имущества. Под видом ужесточения санкций соседняя республика, куда транзитом прибывали авто, купленные в Штатах, захватила имущество белорусов. Требует мифическую декларацию, которой не существует в природе, а еще посуточно взимает мзду. В порту застряли тысячи автомобилей. Автовладельцы в отчаянии: ни авто, ни денег. Пишут петиции. Один из пострадавших объявил голодовку.

Клайпедский порт оказался весьма ненадежным партнером, раз власти могут отнять любое имущество, любого клиента. 17 пожарных автомобилей, купленных Зимбабве у нашей страны, также были рейдерски захвачены страной-транзитером.

Пираты Балтийского моря похищают имущество белорусов. Штампуя санкционные указы, официально развязывают руки прибалтийскому рейдерству. Мы не воюем с людьми, говорили они, только с "режимами" и режимно, по расписанию, от захвата до рассвета, отнимают то, что принадлежит простым людям. Тысячи автомобилей по-прежнему в Клайпедском порту. Отдавать их владельцам литовские власти по-прежнему не собираются. И за каждый день простоя требуют за стоянку от 5 до 20 евро.

Автомобили на парковке Клайпедского порта в большинстве принадлежат белорусам. Б/у или битки - в основном с аукционов США шли морским маршрутом и далее транзитом через Литву, но оказались захвачены.

На выезд прямиком на Беларусь - таможня добро не дает! Можно - на "длинный круг" альтернативным маршрутом, например, через Грузию. Но владельцам придется доплатить плюс-минус 5 тыс. евро за альтернативный маршрут. Однако главное и важное, что существенная часть этих захваченных авто была куплена до ужесточения литовцами санкций, и для этих авто должен был быть предоставлен коридор.

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Григорий Алексиевич, автовладелец:

"Я официально заявляю, что я начинаю голодовку протеста в знак незаконного удержания автомобилей, принадлежащих белорусским гражданам таможенными органами Республики Литва. Данные автомобили и мой автомобиль были куплены до введения санкций против Республики Беларусь. А именно 1 июля 2024 года. И то, что машины наши задержаны, и с нас постоянно хотят снять максимальное количество денег, я считаю вопиющим беззаконием. Я отчаялся найти законное разрешение ситуации".

В начале лета Литва в очередной раз решила ужесточить санкции. И практически все, что тянули из той же Америки или Кореи, оказалось под запретом. Чтобы забрать свои авто, владельцам необходимо предоставить некую мифическую декларацию от производителя - то есть из Америки, что железный конь не будет колесить по российским дорогам. Где такую декларацию взять - задача со звездочкой, особенно если учесть, что официально в Штатах эти авто утилизированы. Белорусы создали петицию, говорят, что благодаря действиям литовских властей остались и без имущества, и без денег.

Александр Генисировский:

"Помогите!!! 14-й пакет санкций ограничивает перемещение на территорию Беларуси определенных видов машин. Для машин, купленных до 30.06.2024, есть коридор до 02.10.2024, и нам разрешено вывезти свои машины, но литовская таможня требует нереальную "справку производителя" и блокирует этот коридор".

Павел Белый :

"Считаю действия санкций против обычных людей неправильным".

Валерия Шимаковская:

"Для меня это важно, потому что мою машину, которую я купила в апреле, не выпускают из Литвы в Беларусь. Хотя она была куплена задолго до каких-либо санкций. И даже в соответствии с санкциями, она должна быть выпущена из ЕС".

Александр Федоров:

"Это подло со стороны властей в один день запретить вывоз, пользуясь тем, что страна имеет выход к морю, и таким образом ущемлять права простых людей".

Андрей Борисов:

"Европа залезла в мой карман и забрала себе мою машину, на которую я копил 5 лет деньги".

А ведь далеко ходить не надо, чтобы узнать в том числе, кого нужно благодарить. Беглые экстремисты! Они клянчат санкции, и тут же устроили бизнес. Пару месяцев назад наши коллеги с телеканала ОНТ рассказывали, как экстремисты в Литве и Польше гоняют авто в обход санкций, поставляя люкс на российский рынок. С одной стороны они для телекартинки борются с режимами Беларуси и России (и на это получают гранты), с другой - зарабатывают российские рубли.

Что касается литовских властей и убытков экономики, по оценкам экспертов, ежегодные убытки составляют почти 1 млрд долларов, в первую очередь из-за проблем в транзитной отрасли, работе Клайпедского порта и снижения экспорта. Таким образом еще один гвоздь вбивается в экономику, в том числе репутационный. Клайпедский порт - весьма ненадежный партнер, коль политическим решением Литва в этом порту может отнять любое имущество, любого клиента, даже не имея на это каких-либо прав, будучи страной-транзитером.

Еще в марте 2024 года 17 пожарных автомобилей, купленных Зимбабве у Беларуси, таким же образом были украдены опять же в Клайпедском порту. Теперь Литва их планирует якобы отдать Украине. Типичное пиратство. Нормы международной торговли полностью нарушены. А этическая сторона? Эти машины предназначались для борьбы с пожарами, а значит, спасения жизней в африканской стране.