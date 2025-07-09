Сроки устранения технического сбоя в Банковском процессинговом центре продлены до 17:00

Утром 9 июля клиенты Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка столкнулись с проблемой - с их карт-счетов списались деньги. Некоторые пользователи увидели отрицательный баланс на своих карточках.

Гендиректор процессингового центра прокомментировал ситуацию со списанием денег с банковских карт Деньги никуда не делись, никто их не украл, заявил Александр Сотников 8 часов назад

Сбой в работе ряда белорусских банков пока не устранен. Работы по восстановлению аппаратно-программного комплекса продолжаются, сообщают в Банковском процессинговом центре.

Как уточнили в центре, восстановление аппаратно-программного комплекса завершится к 17 часам 9 июля, хотя ранее планировалось закончить работы к 14:00.

Клиентам банков писать заявление на возврат денег не нужно. Сумма на счетах будет восстановлена автоматически.