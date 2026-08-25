От семян до машиностроения: как НАН Беларуси развивает перспективные направления

Со 2 по 6 июня 2026 года в Минске проходила Международная специализированная выставка "Белагро", где от Национальной академии наук Беларуси было представлено порядка 500 инициатив.

О развитии наиболее перспективных научных направлений поговорили с председателем Президиума НАН Беларуси Владимиром Караником в "Актуальном интервью".

Академия наук Беларуси разноплановая, поэтому организация старается развивать все направления, особенно те, что востребованы в сфере АПК. Если речь идет о растениеводстве, то здесь важно обеспечение продовольственной безопасности и обеспечение работников сферы АПК собственными семенами. К слову, это поручение Президента Беларуси Александра Лукашенко. Да, селекционная работа никогда не останавливалась, но сейчас она получила дополнительный импульс для развития.

И тут, по словам гостя интервью, есть чем гордиться. По некоторым культурам Беларусь и так обеспечивает преимущество сортов отечественной селекции (это рожь, овес), но среди сортов пшеницы, тритикале, рапса чувствовалось отставание, поэтому больше половины площадей было засеяно сортами импортной селекции. Сейчас же разница в эффективности практически нивелировалась.

"Наши ученые возлагают большие надежды на сорта, которые на данный момент проходят сортоиспытания, потому что они больше приспособлены для территориальных условий страны, а при использовании предприятиями сельского хозяйства способны показать лучшие результаты, чем сорта импортной селекции. Я надеюсь, что в ближайшие годы поручение главы государства, а именно использовать белорусский семенной материал на 80 % посевных площадей, будет выполнено и перевыполнено", - выразил надежду председатель Президиума НАН.

Животноводство - тоже разнообразная сфера деятельности, куда входит мясо-молочная промышленность с переработкой продукции, выведение новых пород красного рогатого скота. Кстати, первый этап по адаптации в условиях Беларуси красной датской коровы уже выполнен. Сейчас ученые занимаются формированием племенного ядра и собственной породы, которая будет более приспособлена к условиям и обладать положительными качествами, как у датской породы. "Корова дает высококачественное молоко с высоким содержанием белка и жира. У нее высокая жизнеспособность, но при этом мы должны обеспечить продуктивность на уровне голштинской породы", - отметил собеседник.

Что касается механизации сельского хозяйства и машиностроения, то почти все институты, принадлежащие НАН, взаимодействуют с Гомсельмаш, МТЗ, МАЗом и частью БелАЗом. Часть разработок академии стоит на конвейере в виде компонентов, использующихся при серийном производстве сельскохозяйственной техники и разработке другой техники.

"Мелкосерийное производство тоже осваивает РУП "НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства". Совместно с Советом Министров обсуждается ускорение процесса разработок белорусских моделей в машиностроении, использование современных технологий - цифровых двойников, искусственного интеллекта при проектировании, промышленного дизайна", - перечислил Владимир Караник.

Владимир Караник

НАН Беларуси вышла на качественно новый уровень взаимоотношений и с Минпромом, с которым регулярно проводятся научно-технические советы и простые рабочие обсуждения. "Мы хотим добиться такого уровня взаимодействия, чтобы при возникновении технологических проблем либо вопросов, реальный сектор экономики знал, что в первую очередь надо позвать экспертов либо из академической, либо из отраслевой науки для максимально эффективного решения вопроса", - подчеркнул Владимир Караник.

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